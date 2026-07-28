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    Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier:Halbjahresfinanzbericht 2026

    Im herausfordernden Modejahr 2026 behauptet sich LUDWIG BECK in einem rückläufigen Markt – mit leicht verbesserten Ergebnissen und vorsichtig optimistischem Blick nach vorn.

    Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier:Halbjahresfinanzbericht 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Branchenumfeld: Der stationäre Modehandel in Deutschland schloss H1/2026 laut TW‑Testclub mit einem Umsatzrückgang von 4 % ab; Ursachen waren ein schwacher Jahresauftakt, kühle Witterung und verhaltene Konsumstimmung.
    • Konzernumsatz H1/2026: Bruttoumsatz 37,1 Mio. € (Vorjahr 37,8 Mio. €, −1,9 %); zusätzlich belastet durch eingeschränkte Erreichbarkeit des Standorts Marienplatz.
    • Segmententwicklung: Textilumsatz 28,6 Mio. € (Vorjahr 29,0 Mio. €), Non‑Textil 8,5 Mio. € (Vorjahr 8,8 Mio. €); der Onlineshop entwickelte sich ebenfalls rückläufig.
    • Rohertrag und Marge: Nettorohertrag sank auf 15,1 Mio. € (Vorjahr 15,5 Mio. €); Nettorohertragsmarge 48,2 % (Vorjahr 48,8 %) bei einem Wareneinsatz von 16,2 Mio. €.
    • Ergebniskennzahlen: EBIT −0,8 Mio. € (Vorjahr −1,0 Mio. €), Zinsergebnis −1,5 Mio. €, EBT −2,3 Mio. €, Ergebnis nach Steuern −2,6 Mio. € (leicht verbessert gegenüber Vorjahr).
    • Ausblick: LUDWIG BECK ist zuversichtlich für Q3/2026, erwartet sukzessive Stabilisierung der Rahmenbedingungen und zusätzliche Umsatzimpulse durch das Münchner Oktoberfest; Unternehmen sieht sich strategisch und sortimentsseitig gut aufgestellt.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht 2026, bei Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier ist am 28.07.2026.

    Der Kurs von Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,200EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier

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    ISIN:DE0005199905WKN:519990
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