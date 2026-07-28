Air Liquide wächst im ersten Halbjahr - Medizinische Gase und Zukauf treiben
- Umsatz 1. Hj. 2026 +0,8% auf 13,8 Milliarden
- Stärkere Nachfrage nach medizinischen Gasen
- Konzern bestätigt Ziele Marge +1 Prozentpunkt
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat im ersten Halbjahr vor allem von einer höheren Nachfrage nach medizinischen Gasen profitiert. Der Umsatz legte in den ersten sechs Monaten 2026 im Jahresvergleich um 0,8 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro, wie der Rivale des Linde -Konzerns am Dienstag in Paris mitteilte. Dazu trug auch der Zukauf von DIG Airgas in Südkorea bei. Auf vergleichbarer Basis - sprich währungs- und portfoliobereinigt - stieg der Erlös um 2,6 Prozent.
Der operative Gewinn erhöhte sich nominal um 5,7 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Euro und traf damit die Erwartungen der Analysten. Dazu trug vor allem ein Sparprogramm bei. Unter dem Strich blieb
ein Gewinn von 1,8 Milliarden Euro, ein Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Derweil bestätigte der Konzern seine Ziele. Demnach will Air-Liquide-Chef Francois Jackow im laufenden Jahr den bereinigten Gewinn bei stabilen Währungskursen steigern. Dazu will er die operative Marge von im Vorjahr 20,7 Prozent um einen Prozentpunkt nach oben treiben. Im ersten Halbjahr 2026 betrug sie 20,9 Prozent. Im Zeitraum 2022 bis 2027 soll diese um insgesamt 5,6 Punkte zulegen. Hierbei soll auch ein Sparkurs helfen./mne/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 176,4 auf Tradegate (28. Juli 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um -1,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 207,13 Mrd..
Linde zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 566,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 600,00USD was eine Bandbreite von +19,32 %/+35,07 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Air Liquide - 850133 - FR0000120073
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Nein. Habe unregistrierte AL Aktien - dort wurden die neuen bereits eingebucht. Bei den registrierten nocht nicht aber da würde ich mir keine Sorgen machen.
und im Juni ein Split von 10 zu 11
3,70 dividende. eps 6,10