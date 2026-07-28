🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAir Liquide AktievorwärtsNachrichten zu Air Liquide
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Air Liquide wächst im ersten Halbjahr - Medizinische Gase und Zukauf treiben

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz 1. Hj. 2026 +0,8% auf 13,8 Milliarden
    • Stärkere Nachfrage nach medizinischen Gasen
    • Konzern bestätigt Ziele Marge +1 Prozentpunkt
    Air Liquide wächst im ersten Halbjahr - Medizinische Gase und Zukauf treiben
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat im ersten Halbjahr vor allem von einer höheren Nachfrage nach medizinischen Gasen profitiert. Der Umsatz legte in den ersten sechs Monaten 2026 im Jahresvergleich um 0,8 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro, wie der Rivale des Linde -Konzerns am Dienstag in Paris mitteilte. Dazu trug auch der Zukauf von DIG Airgas in Südkorea bei. Auf vergleichbarer Basis - sprich währungs- und portfoliobereinigt - stieg der Erlös um 2,6 Prozent.

    Der operative Gewinn erhöhte sich nominal um 5,7 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Euro und traf damit die Erwartungen der Analysten. Dazu trug vor allem ein Sparprogramm bei. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 1,8 Milliarden Euro, ein Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
    Derweil bestätigte der Konzern seine Ziele. Demnach will Air-Liquide-Chef Francois Jackow im laufenden Jahr den bereinigten Gewinn bei stabilen Währungskursen steigern. Dazu will er die operative Marge von im Vorjahr 20,7 Prozent um einen Prozentpunkt nach oben treiben. Im ersten Halbjahr 2026 betrug sie 20,9 Prozent. Im Zeitraum 2022 bis 2027 soll diese um insgesamt 5,6 Punkte zulegen. Hierbei soll auch ein Sparkurs helfen./mne/tav/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Air Liquide!
    Long
    165,88€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    189,66€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 13,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie

    Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 176,4 auf Tradegate (28. Juli 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um -1,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 207,13 Mrd..

    Linde zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 566,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 600,00USD was eine Bandbreite von +19,32 %/+35,07 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Air Liquide - 850133 - FR0000120073

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Air Liquide. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Air Liquide wächst im ersten Halbjahr - Medizinische Gase und Zukauf treiben Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat im ersten Halbjahr vor allem von einer höheren Nachfrage nach medizinischen Gasen profitiert. Der Umsatz legte in den ersten sechs Monaten 2026 im Jahresvergleich um 0,8 Prozent auf 13,8 Milliarden …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     