Nach Airbus und Thales fliegt jetzt auch diese Aktie Rheinmetall davon!

Nach einer ganzen Reihe von zufriedenstellenden Quartalszahlen, insbesondere vom europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus sowie der französischen Rüstungsschmiede Thales , hellt sich die Stimmung gegenüber Verteidigungskonzernen aus Europa langsam wieder auf, nachdem deren Anteile wochen- und monatelang von heftigen Gewinnmitnahmen betroffen waren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vor allem französische Titel befinden sich aktuell im Aufwind. Die Übertreibungen hinsichtlich Wachstumserwartungen und Unternehmensbewertungen fielen in der Vergangenheit nicht ganz so groß aus, wie beim deutschen Rüstungstrio Hensoldt, Renk und Rheinmetall. Gleichzeitig zeigt sich eine höhere Konstanz, Auftragseingänge auch in Umsatzwachstum zu transformieren.

Mit Safran hat am Dienstagmorgen ein weiterer vertikal integrierter Titel aus Frankreich mit Standbeinen im Luft- und Raumfahrtgeschäft, in der Zulieferbranche und in der Verteidigungsindustrie überzeugen können. Die Aktie ist auf dem Weg in Richtung neuer Allzeithochs.

Safran räumt dank gewaltiger Nachfrage ab

Gegenüber der ersten Hälfte des vergangenen Jahres legten die Erlöse auf bereinigter Basis um 19,0 Prozent auf 17,57 Milliarden Euro zu. Vor allem im Bereich Antriebslösungen entwickelten sich die Geschäfte angesichts einer hohen Nachfrage sowohl nach Triebwerken als auch Instandhaltungs- und Servicelösungen aus der zivilen Luftfahrt mit einem Plus von 27,7 Prozent sehr stark.

Im Verteidigungs- und Ausrüstungsgeschäft steigerte sich Safran um 14,0 Prozent. Bei den Ausstattungslösungen für Flugzeuginnenräume konnte sich Safran dagegen nur um 6,6 Prozent steigern – hier gab es zuvor allerdings Divestmentmaßnahmen.

Gewinnsprung dank Margenverbesserung

Auf der Ertragsseite profitierte Safran von Initiativen zur Margenverbesserung, die zu einem Anstieg der operativen Marge um 140 Basispunkte auf 18,4 Prozent geführt hatten. Dadurch legte der operative Ertrag mit 29 Prozent überproportional zu.

Der Betriebsgewinn landete somit bei 3,24 Milliarden Euro. Der auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallende Gewinn lag bei 1,924 Milliarden Euro und damit um 21,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis von 1,587 Milliarden Euro. Pro Aktie erzielte Safran einen Gewinn in Höhe von 4,63 Euro nach 3,80 Euro in der ersten Hälfte des zurückliegenden Geschäftsjahres.

Aber auch beim Cashflow gelang dem Konzern trotz höherer Investitionsausgaben eine erhebliche Leistungssteigerung. Die Mittelzuflüsse legten von 1,834 Milliarden Euro vor 12 Monaten auf jetzt 2,616 Milliarden Euro (+42,6 Prozent) zu.

Gesamtjahresprognose angehoben

Angesichts der sehr starken Entwicklung hat das Management seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Bei den Erlösen wurde bislang ein Plus im niedrigen Zehn-Prozent-Bereich erwartet, jetzt im mittleren Zehn-Prozent-Bereich. Beim operativen Ertrag werden nach 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro nun 6,4 bis 6,5 Milliarden Euro erwartet und die Prognose für den freien Cashflow wurde um 300 Millionen Euro auf 4,7 bis 4,9 Milliarden Euro angehoben.

CEO Olivier Andriès sprach in der Pressemitteilung des Unternehmens von einem "exzellenten Halbjahresergebnis", betonte die Auslieferung von 500 Triebwerken der LEAP-Baureihe sowie ein anhaltend hohes Momentum in der Ausführung der einzelnen Konzernsparten.

Aktie auf Kurs in Richtung neuer Allzeithochs

Vom starken Abschneiden des Unternehmens zeigten sich Anlegerinnen und Anleger bereits in der Vorbörse beeindruckt, in welche Safran um bis zu 6 Prozent zulegte. Im regulären Handel an der Euronext in Paris verzeichnete Safran am Dienstagvormittag ein Plus von etwa 5,5 Prozent.

Damit hält die starke Performance der Aktie an, die sich in diesem Jahr bereits im zweistelligen Prozentbereich verteuert hat – und die damit im Unterschied zu vielen anderen Werten sowohl aus der Luftfahrt- als auch aus der Verteidigungsbranche in unmittelbarer Schlagdistanz zu ihren bisherigen Rekordnotierungen handelt. In den vergangenen Tagen sorgte vor allem ein Rebound an der 50-Tage-Linie für neues Kaufinteresse.

Die guten Zahlen hinterlassen Eindruck auch bei anderen Werten. Airbus baute seine Gewinne mit einem Plus von 1,3 Prozent weiter aus, die Mitbewerber MTU Aero Engines und Thales legten jeweils 2,3 Prozent zu und Rolls Royce verteuerte sich um etwa ein Prozent (Stand: 09:35 Uhr MESZ).

Fazit: Erstklassige Zahlen, aber andere bieten jetzt mehr für das Geld

Der französische Luft- und Raumfahrtkonzern Safran hat nach einem bärenstarken ersten Halbjahr seine Geschäftsprognose angehoben. Vor allem die hohe Nachfrage nach Triebwerken sowie Servicedienstleistungen auf dem Aftermarkt treiben das Wachstum an. Dazu kommt eine erhebliche Leistungssteigerung im Verteidigungsgeschäft, was von genau der Ausführungsqualität zeugt, die der deutsche Anlegerliebling Rheinmetall zuletzt vermissen ließ.

Günstig bewertet ist Safran allerdings nicht mehr. Für 2026 steht bereits ein KGVe von 34,5 zu Buche, im kommenden Jahr soll das Gewinnvielfache dann auf 28 sinken – das liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt, wird durch ein moderates Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 1,2 aber teilweise gerechtfertigt.

Allzu viel Luft nach oben dürfte Safran gegenwärtig aber nicht mehr haben. Im Triebwerksgeschäft ist MTU Aero Engines (KGVe 2026: 20,1) jetzt die bessere Wahl, im Zuliefergeschäft Thales (28,2), das außerdem am Montag eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank erhalten hat.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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