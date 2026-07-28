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    Sachsens Ministerpräsident kritisiert Ablösung von Sport-Staatsministerin

    Für Sie zusammengefasst
    • Kretschmer kritisiert Ablösung von Schenderlein
    • Schenderlein wechselt ins Gesundheitsministerium
    • Unmut in ostdeutschen Verbänden wegen Wechsel
    Sachsens Ministerpräsident kritisiert Ablösung von Sport-Staatsministerin
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN/DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Michael Kretschmer hat die Ablösung von Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein kritisiert. "Christiane Schenderlein war eine unglaublich erfolgreiche Sportministerin", sagte Kretschmer dem MDR. "Insofern habe ich diesen Wechsel überhaupt nicht verstanden. Ich hätte eher gesagt, Frau Schendlerlein bekommt die Urkunde für das erfolgreichste Kabinettsmitglied in der Regierung Merz. Diese Veränderung, die müssen wir erst alle noch mal durchdenken und dann vielleicht verstehen."

    Am Montag war bekannt geworden, dass Schenderlein nicht länger Sport-Staatsministerin im Kanzleramt ist und stattdessen als Parlamentarische Staatssekretärin ins Gesundheitsministerium wechselt. Das gab Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin bekannt. Dass Schenderlein nicht im Kanzleramt bleiben soll, war seit mehreren Tagen bekannt und hatte zu massivem Unmut in den ostdeutschen Landesverbänden geführt. Ihre Nachfolge ist noch nicht geklärt.

    Kretschmer übte im MDR auch Kritik an den weiteren personellen Veränderungen in der Bundesregierung. "Es ist eine schwierige Geschichte gewesen die letzten Tage. Ich glaube, viele Menschen standen davor, haben das Ganze beobachtet und haben den Kopf geschüttelt. Ich auch." Natürlich müsse man einem Regierungschef zubilligen, dass er das Team bildet, mit dem er dann die Arbeit machen will und muss. "Jetzt gibt es eine Veränderung. Die ist sicherlich nicht so glatt gelaufen, wie man das erwarten kann. Aber jetzt gibt es diese Klarheit, und jetzt geht es hoffentlich auch wieder an die Arbeit."/zeh/DP/zb






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