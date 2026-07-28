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    Ferienhäuser häufiger online gebucht

    Für Sie zusammengefasst
    • Onlineplattformen vermitteln mehr Ferienübernachtungen
    • Buchungen 2024 deutlich über Vorjahr und 2019
    • Inländische Buchungen steigen stärker als ausländische
    Ferienhäuser häufiger online gebucht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Ferienhäuser und -wohnungen werden in Deutschland immer häufiger über Online-Plattformen gebucht. Im vergangenen Jahr vermittelten allein die Internet-Anbieter Airbnb , Booking und Expedia 68,3 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 13,0 Prozent mehr als im Jahr zuvor und sogar 83,4 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die Buchungen haben sich seitdem also nahezu verdoppelt.

    2024 waren noch Daten des Anbieters Tripadvisor enthalten, der nun den Datenaustausch mit der europäischen Statistikbehörde Eurostat aufgekündigt hat. Auf den europäischen Zahlen beruht auch die Auswertung für Deutschland. Unbekannt ist der frühere Anteil von Tripadvisor, der laut Bundesamt vor dem Ausstieg der kleinste Anbieter gewesen ist.

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    Buchungen von Inländern wachsen schneller

    Die Zahl der über die Plattformen gebuchten Übernachtungen von Gästen aus dem Inland ist 2025 um 15,3 Prozent auf 48,5 Millionen gewachsen. Aus dem Ausland kamen 19,8 Millionen Buchungen und damit 7,8 Prozent mehr als im Vorjahr. 2,9 Millionen davon entfielen auf die wichtigste Besuchergruppe aus den Niederlanden. Es folgen Touristen aus Polen und den USA.

    Mit den Daten von drei großen Anbietern wird der Ferienhausmarkt nicht vollständig abgedeckt. Die Statistiker sehen darin dennoch eine wichtige Ergänzung zur offiziellen Übernachtungsstatistik, die nur Betriebe mit mindestens zehn Betten berücksichtigt. Von den Übernachtungen, die über die Portale gebucht wurden, fanden 94 Prozent oder 64,1 Millionen in kleineren Einheiten statt./ceb/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Booking Holdings Aktie

    Die Booking Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 12,57 auf Tradegate (27. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Booking Holdings Aktie um +4,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Booking Holdings bezifferte sich zuletzt auf 127,58 Mrd..





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