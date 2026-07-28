Aufbau von US-Lieferketten für Kupfer stößt auf Hürden

Die US-Kupferstrategie wurde erst spät entwickelt, der Vorsprung Chinas ist in vielen Bereichen uneinholbar. Die Importabhängigkeit kann durch die bestehende inländische Pipeline und globale Partnerschaften jedoch deutlich verringert werden.

Der Kupferexplorer Gunnison Copper (ISIN: CA4028801088, WKN: A40TP4) startete Anfang Juni ein Bohrprogramm auf seinem Gunnison Kupferprojekt im US-Bundesstaat Arizona. Das Programm umfasst bis zu 120 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 42.000 Metern und dient der Unterstützung der laufenden Pre-Feasibility Study (PFS), der Ressourcenerweiterung, der metallurgischen Optimierung und der Ressourcenumwandlung.

Craig Hallworth, Präsident und CEO von Gunnison Copper, erläutert: „Dieses Programm soll nicht nur potenziell zusätzliches Kupfer für unser Vorzeigeprojekt liefern, sondern auch die metallurgische Optimierung und die Ressourcenumwandlung unterstützen, die für den Nachweis einer Mineralreserve in unserer geplanten Machbarkeitsstudie erforderlich sind.“

Gunnison Copper entwickelt milliardenschweres Kupferprojekt in Arizona

Dass die Ergebnisse des Bohrprogramms branchenweit Beachtung finden, liegt auch an der vorliegenden PEA, deren Ergebnisse durch das neue Programm noch verbessert werden könnten. Die PEA taxiert das Vorkommen bei Gunnison auf 541 Millionen Tonnen bei einem Kupfergehalt von 0,43 % und beschreibt einen Tagebau mit Haufenlaugung und SX/EW-Anlage, der sich über 21 Jahre erstreckt und direkt vor Ort Kupferkathoden der Güteklasse LME A produziert. 87.000 Tonnen pro Jahr werden demnach in den ersten 15 Jahren produziert – zu Cashkosten von 2,05 USD pro Pfund. Der diskontierte Projektwert wird auf 2 Mrd. USD geschätzt, wenn das produzierte Kupfer für 4,60 USD/lb verkauft werden kann.

Im aktuellen Marktumfeld gilt diese Preisannahme als eher zurückhaltend. Der Kupferpreis erreichte in dieser Woche den höchsten Stand seit über einem Monat. Marktteilnehmer sehen zunehmende Anzeichen für eine Verknappung des physischen Marktes in China. Innerhalb kürzester Zeit stellte sich am Spot-Markt ein Aufschlag von mehr als 60 USD gegenüber dem Shanghaier Terminmarkt ein. „Der Kupferpreis wird durch einen sich verknappenden chinesischen Markt nach oben getrieben“, sagt Ewa Manthey von der ING.