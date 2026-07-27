164,98 Prozent p.a.!

Die Marktteilnehmer setzten bei Infineon erst sehr spät darauf, dass das Unternehmen ebenfalls vom KI-Boom profitiert. Dies beruht auf Produkten wie Leistungshalbleitern, Spannungswandlern und Power-Management-Systemen. Da KI-Rechenzentren enorme Mengen elektrischer Energie benötigen, verkaufen sich Infineons Bauteile aktuell sehr gut. Die Marktteilnehmer honorierten diese Entwicklung mit einem deutlichen Kursanstieg zwischen Anfang April und Anfang Juni 2026. Analysten schätzen, dass dieser Faktor etwa 40 Prozent zum Kursgewinn beigetragen hat. Da Infineon vor allem als Autozulieferer tätig ist, profitiert das Unternehmen zudem von einer verbesserten Auftragslage in diesem Bereich. Dennoch konnte sich der Kurs in den vergangenen vier Wochen nicht von den allgemeinen Rückgängen im Chipsektor abkoppeln.

Der Aktienkurs von Infineon verharrte im Zeitraum vom 3. Februar 2023 bis zum 6. Januar 2026 innerhalb einer Seitwärtsrange, die im Wesentlichen durch die Unterstützung bei 28,455 Euro und den Widerstand bei 38,520 Euro begrenzt ist. Ein deutlicher Kursrückgang Anfang April 2025 wurde durch die Zollpolitik der US-Administration ausgelöst. In den folgenden Handelstagen fiel der Infineon-Kurs unter die Unterstützung von 28,455 Euro und erreichte am 7. April 2025 ein partielles Tief bei 23,170 Euro. Am 9. April 2026 wurde die obere Begrenzung der Seitwärtsrange nachhaltig überwunden und in den folgenden 21 Wochen bei 88,460 Euro ein 25-Jahres-Hoch markiert. Das zweite Top übertraf mit dem Wert bei 88,830 Euro noch einmal knapp das alte Jahreshoch. Danach hat der Kurs innerhalb weniger Wochen rund 30 Prozent an Wert verloren. Technisch ist das Papier weiterhin angeschlagen. Setzt sich der Abwärtstrend die nächsten 11,5 Wochen in dieser Geschwindigkeit fort, könnte die Unterstützung bei 41,910 Euro dennoch unangetastet bleiben. Der Abverkauf könnte bei der Unterstützung am Level von 48,230 Euro wieder auf vermehrte Nachfrage treffen, wodurch eine Seitwärtsrange eingeleitet werden könnte. Fundamental betrachtet geht der Konsens davon aus, dass die Bilanzgewinne bis zum Geschäftsjahr 2027/28 stark ansteigen werden. Ob dieses Gewinnplus tatsächlich erreicht wird, bleibt Spekulation.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Infineon Technologies AG (FE6R1H), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 16.10.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 40,00 Euro auf der Unterseite und 110,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 27. Juli 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,32 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 164,98 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 41,91 Euro fällt oder über den Widerstand bei 105,78 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Infineon Technologies AG (Stand: 27.07.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE6R1H Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,12 / 7,32 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 40,00 Euro Basiswert: Infineon Technologies AG obere KO-Schwelle: 110,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 61,49 Euro Laufzeit: 16.10.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 164,98 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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