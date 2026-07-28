JPMorgan senkt Swiss Re auf 'Underweight' mit Ziel 125 Franken

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 145,3 auf Lang & Schwarz (28. Juli 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um +0,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 43,39 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,38CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 112,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -22,71 %/-3,38 % bedeutet.