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    Krone zurückerobert

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    Apple überholt Nvidia und ist wieder wertvollstes Unternehmen der Welt

    Apple setzt sich nach monatelangem KI-Hype wieder an die Spitze der globalen Börsenwelt. Nvidia leidet derweil am KI-Selloff.

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple zurück an der Börsenspitze wieder vor Nvidia
    • KI-Euphorie verliert Anleger und drückt Nvidia
    • Apple setzt auf angemietete Rechenkapazitäten und spart
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Krone zurückerobert - Apple überholt Nvidia und ist wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Foto: Dall-E

    Apple hat sich den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt zurückgeholt. Zum Handelsschluss am Montag überholte der iPhone-Konzern den KI-Chiphersteller Nvidia erstmals seit April 2025 wieder bei der Marktkapitalisierung.

    Die Apple-Aktie legte um 1,17 Prozent auf 336,91 US-Dollar zu. Dadurch stieg der Börsenwert des Unternehmens auf 4,95 Billionen US-Dollar. Nvidia hingegen verlor 4,99 Prozent und schloss bei 196,51 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung des Chipkonzerns fiel dadurch auf 4,76 Billionen US-Dollar.

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    Anleger wenden sich von KI-Euphorie ab

    Der Führungswechsel an der Börsenspitze verdeutlicht eine veränderte Einschätzung der Investoren hinsichtlich des milliardenschweren KI-Ausbaus. Nachdem Nvidia als größter Profiteur des weltweiten Booms rund um Künstliche Intelligenz galt, wächst inzwischen die Sorge über die enormen Investitionskosten, die für den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur erforderlich sind. Am Montag gerieten deshalb zahlreiche KI-Chipwerte unter Druck.

    Apple profitiert dagegen von einer deutlich konservativeren Strategie. Statt selbst enorme Summen in den Aufbau eigener KI-Rechenzentren zu investieren, setzt der Konzern verstärkt auf angemietete Rechenkapazitäten. Diese vergleichsweise kapitalarme Vorgehensweise wird von Investoren derzeit positiv bewertet.

    Apple-Aktie lässt Nasdaq deutlich hinter sich

    Die unterschiedliche Entwicklung beider Aktien fällt besonders im laufenden Jahr auf. Während Nvidia seit Jahresbeginn lediglich vier Prozent zulegen konnte, gewann Apple bereits 24 Prozent hinzu.

    Besonders eindrucksvoll ist die Entwicklung im Juli. Nach Daten von Dow Jones Market Data übertrifft Apple den Nasdaq-100-Index aktuell um 23 Prozentpunkte und steuert damit auf die stärkste monatliche Outperformance gegenüber dem Technologieindex seit dem Jahr 2005 zu.

    Nvidia verliert Bewertungsprämie

    Nvidia hatte die Spitzenposition als wertvollstes Unternehmen der Welt seit Juni 2025 gehalten, nachdem der Konzern zuvor Microsoft überholt hatte. Zwischenzeitlich erreichte der KI-Chipspezialist sogar eine Marktkapitalisierung von über fünf Billionen US-Dollar.

    In den vergangenen Monaten hat sich die Bewertung des Unternehmens jedoch spürbar normalisiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne liegt inzwischen bei rund dem 18,2-Fachen und damit deutlich unter den 25,5, die Investoren zu Jahresbeginn noch bereit waren zu zahlen.

    Apple-Zahlen rücken in den Mittelpunkt

    Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die bevorstehenden Quartalszahlen von Apple, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Investoren erhoffen sich dabei neue Hinweise auf die Auswirkungen der angespannten Lage am globalen Speichermarkt.

    Erwartet wird, dass Apple erstmals konkrete finanzielle Folgen der KI-bedingten Speicherchip-Knappheit offenlegt. Diese hatte den Konzern bereits im Juni dazu veranlasst, die Preise für Mac-Computer und iPads anzuheben.

    Neben Umsatz und Gewinn dürfte vor allem der Ausblick auf die weitere Entwicklung der Hardware-Nachfrage sowie die Strategie im Bereich Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt der Analystenkonferenz stehen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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