JPMorgan belässt Mercedes-Benz nach Zahlen auf 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,20 % und einem Kurs von 47,87 auf Tradegate (28. Juli 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +6,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 45,45 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +11,59 %/+58,80 % bedeutet.