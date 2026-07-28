ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Mercedes-Benz nach Zahlen auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt Mercedes auf Overweight mit 70€
- Starkes zweites Quartal übertrifft Schätzungen
- Umsatzrendite der Pkw-Sparte bei rund 4 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Alles in allem habe der Autobauer ein starkes zweites Quartal hinter sich, das die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen habe, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob insbesondere hervor, dass die Umsatzrendite der Pkw-Sparte trotz des schwierigen Marktumfelds bei 4 Prozent gelegen habe./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:39 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,20 % und einem Kurs von 47,87 auf Tradegate (28. Juli 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +6,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 45,45 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +11,59 %/+58,80 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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