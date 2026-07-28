Start der Erdarbeiten auf Imwelo - Minenbau nimmt Fahrt auf

Mit dem Beginn der ersten Erdarbeiten auf dem vollständig genehmigten Imwelo Gold Project hat Lake Victoria Gold (TSXV: LVG; OTCQB: LVGLF; FSE: E1K) den nächsten wichtigen Entwicklungsschritt in Richtung Minenbau eingeleitet. Parallel dazu steht das Baucamp kurz vor der Fertigstellung. Damit geht das Goldprojekt im Norden Tansanias nach Abschluss der Planungs- und Mobilisierungsphase nun sichtbar in die praktische Umsetzung über.

Phase 1 schafft die Grundlage für den Minenbau

Das jetzt gestartete Phase-1-Programm umfasst zunächst die Instandsetzung und den Ausbau der bestehenden Zufahrtsstraße sowie die Vorbereitung des zukünftigen Anlagenstandorts. Dazu gehören unter anderem Rodungsarbeiten, das Abtragen und Zwischenlagern des Mutterbodens für spätere Rekultivierungsmaßnahmen, die Verdichtung der künftigen Anlagenfläche, der Bau von Lärmschutzwällen sowie das Ausheben von Versorgungstrassen.

Für diese Arbeiten wurde bereits die notwendige Erdbewegungsflotte mobilisiert. Auch die Versorgung mit Baumaterialien erfolgt in Abstimmung mit den zuständigen Behörden in Tansania. Die nun angelaufenen Arbeiten bilden die infrastrukturelle Grundlage für die anschließenden Bauphasen des Projekts.

Parallel dazu befindet sich das Baucamp kurz vor der Inbetriebnahme. Wasserversorgung und Stromerzeugung sind bereits installiert, die Sanitäranlagen wurden fertiggestellt und die Elektroinstallationen befinden sich in der Endphase. Auch die Unterkünfte werden derzeit sukzessive ausgestattet. Besonderen Wert legt Lake Victoria Gold auf ein nachhaltiges Konzept: Das Baucamp wurde so konzipiert, dass es nach Abschluss der Bauarbeiten ohne größere Anpassungen als dauerhaftes Betriebscamp der Mine genutzt werden kann. Dadurch sollen doppelte Investitionen vermieden und das eingesetzte Kapital effizient genutzt werden.

Umsetzung durch tansanisches EPCM-Team

Die Projektumsetzung erfolgt weiterhin über die bereits angekündigte EPCM-Struktur. Hauptauftragnehmer ist die vollständig tansanische City Engineering Company Ltd. (CECL), die von Sutton Consulting International technisch unterstützt wird. Die Koordination der täglichen Arbeiten übernimmt das bereits vor Ort stationierte Projektteam von Lake Victoria Gold.

Mit dieser Struktur verfolgt das Unternehmen konsequent seine Strategie, lokale Unternehmen und Fachkräfte einzubinden und gleichzeitig internationales Know-how für die technische Umsetzung zu nutzen. Das Projekt entspricht damit den lokalen Vorgaben zur Förderung tansanischer Unternehmen im Bergbausektor und soll gleichzeitig einen reibungslosen Projektfortschritt sicherstellen.

Unternehmenschef Marc Cernovitch erklärte, Imwelo verlasse nun die Phase der Planung und Mobilisierung und gehe in eine sichtbare und systematische Bauphase über. Gleichzeitig betonte er, dass bereits die ersten Investitionen – etwa in das Baucamp – langfristig genutzt werden sollen und damit den gesamten Projektlebenszyklus unterstützen.

Weitere Arbeiten bereits geplant

In den kommenden Wochen will Lake Victoria Gold den Ausbau der Zufahrtsstraße sowie die Vorbereitung des Anlagenstandorts weiter vorantreiben. Parallel sollen die restlichen Erdarbeiten abgeschlossen sowie die Detailplanung, Beschaffung und weitere Bauabläufe vorbereitet werden. Zudem steht die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Baucamps unmittelbar bevor.

Das Imwelo Gold Project gehört zu den fortgeschrittensten Entwicklungsprojekten des Unternehmens. Das Projekt ist vollständig genehmigt und verfügt über frühere Wirtschaftlichkeitsstudien nach dem australischen JORC-Standard. Lake Victoria Gold weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass bislang keine Machbarkeitsstudie gemäß NI 43-101 vorliegt und deshalb eine spätere Produktionsentscheidung mit entsprechenden technischen und wirtschaftlichen Risiken verbunden bleibt.

Mit dem Start der Erdarbeiten erreicht das Unternehmen dennoch einen wichtigen operativen Meilenstein. Erstmals sind die Fortschritte auf dem Projekt nicht mehr nur auf dem Papier sichtbar, sondern unmittelbar vor Ort.

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