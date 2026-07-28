SAP wieder auf dem Weg nach oben: (Turbo)-Calls mit hohen Chancen

Trotz des von der KI verursachten höheren Kostendrucks und der daraus resultierenden sinkenden Marken bekräftigte die Mehrheit der Experten nach dem positiven Zahlenwerk mit Kurszielen von bis zu 215 Euro (Goldman Sachs) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die SAP-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die SAP-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf ihr Niveau von Anfang Juni bei 168 Euro fortsetzen kann.

Der seit dem Frühjahr 2025 im Bereich von 270 Euro gravierende Kurseinbruch der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600), der die Aktie am 23.7.26 auf ein neues Jahrestief bei 127,50 Euro beförderte, wurde vor allem nach den vom Markt gut aufgenommenen Halbjahreszahlen und Zahlen für das zweite Quartal von einer kräftigen Kurserholung abgelöst. Mittlerweile notiert die SAP-Aktie bei 152,50 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 155 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 155 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ7LL38, wurde beim SAP-Aktienkurs von 152,50 Euro mit 1,49 – 1,50 Euro gehandelt.

Kann die SAP-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 168 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,25 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 137,31 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 137,31 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FG2FPM4, wurde beim Aktienkurs von 152,50 Euro mit 1,69 – 1,70 Euro taxiert.

Steigt die SAP-Aktie auf 168 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,06 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 130,25 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 130,25 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR4PK82, wurde beim SAP-Aktienkurs von 152,50 Euro mit 2,39 – 2,40 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 168 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,77 Euro (+57 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.