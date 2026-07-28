AKTIE IM FOKUS
Unilever mit Kurssprung - Geschäftsstärke überzeugt Anleger
- Unilever Aktien springen nach starkem Q2 Umsatz
- Kursplus von 6,5 Prozent durch überraschende Zahlen
- JPMorgan lobt Kerngeschäft als Treiber für Aufwertung
LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien von Unilever haben am Dienstag infolge einer überraschend starken Umsatzentwicklung im zweiten Quartal zum Befreiungsschlag angesetzt. Mit einem Kursplus von sechseinhalb Prozent auf 4.927,50 Pence schafften die kurz nach Markteröffnung den Sprung aus der seit Ende Juni bestehenden Handelsspanne. Für 2026 steht zudem nun wieder ein kleines Plus auf dem Kurszettel.
Der Konsumgüter- und Lebensmittelkonzern wurde nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr zuversichtlicher für 2026. Analystin Celine Pannuti von der Bank JPMorgan lobte die aktuellen Zahlen: Die Stärke des Kerngeschäfts sollte eine Neubewertung der Aktien vorantreiben. Für die Barclays-Experten um Warren Ackerman sind die "hervorragenden Ergebnisse" ein Beleg dafür, dass Unilever stärker wachsen könne als die Konkurrenz.
Zudem sei zwar eine Geschäftsbeschleunigung in den Schwellenländern erwartet worden, doch das Ausmaß des Wachstums überrasche./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,65 % und einem Kurs von 56,83 auf Tradegate (28. Juli 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um +5,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 124,13 Mrd..
Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9017. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,83GBP. Von den letzten 6 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.800,00GBP was eine Bandbreite von -33,74 %/+10.013,34 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Unilever - A41NM1 - GB00BVZK7T90
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nahezu alle "defensiven" Aktien von Basiskonsumgütern sind derzeit schwach. Ich würde aus der aktuellen Kursentwicklung von Unilever nichts hinsichtlich des Deals mit McCormick ableiten...
Der Deal ist da: