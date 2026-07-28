Unilever mit Kurssprung - Geschäftsstärke überzeugt Anleger

Zudem sei zwar eine Geschäftsbeschleunigung in den Schwellenländern erwartet worden, doch das Ausmaß des Wachstums überrasche./mis/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,65 % und einem Kurs von 56,83 auf Tradegate (28. Juli 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um +5,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 124,13 Mrd..

Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9017. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,83GBP. Von den letzten 6 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.800,00GBP was eine Bandbreite von -33,74 %/+10.013,34 % bedeutet.