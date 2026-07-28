Italien senkt Dieselsteuer wegen steigender Spritpreise
- Italien senkt Dieselsteuer befristet um 17 Cent
- Maßnahme gilt vorerst bis 6 August ohne Benzinrabatt
- Staatliche Kosten ca 125 Mio Euro wegen Hormussperre
ROM (dpa-AFX) - Die italienische Regierung hat angesichts des Anstiegs der Kraftstoffpreise erneut eine befristete Senkung der Dieselsteuer beschlossen. Das Kabinett von Regierungschefin Giorgia Meloni verabschiedete am Montagabend ein Dekret, das den Dieselpreis vorerst bis zum 6. August um 17 Cent je Liter senken soll. Für Benzin ist keine Entlastung vorgesehen.
Nach Angaben von Finanzminister Giancarlo Giorgetti kostet die Maßnahme den Staat rund 125 Millionen Euro. Begründet wurde der Schritt mit den gestiegenen Dieselpreisen infolge der derzeit angespannten Lage im Nahen Osten sowie der weitgehenden Sperrung der wichtigen Straße von Hormus. In Deutschland hatte die schwarz-rote Koalition nach der Steuersenkung im Mai und Juni einen weiteren "Tankrabatt" ausgeschlossen.
Meloni: "Rasche und verantwortungsvolle Antwort"
Meloni erklärte in einem Post bei X, dass die Senkung zwar das grundlegende Problem nicht löse. "Aber es ist eine rasche und verantwortungsvolle Antwort, die den begrenzten finanziellen Spielraum, über den wir verfügen, sowie die sich ständig wandelnde internationale Lage berücksichtigt." Ihre Regierung werde die Entwicklung der Situation verfolgen und weitere Schritte vorbereiten.
Wie es nach dem 6. August weitergeht, soll bei einer Ministerratssitzung am nächsten Dienstag besprochen werden. Giorgetti kündigte an, die Regierung werde bei dieser Sitzung des Kabinetts prüfen, ob die Entwicklung der Steuereinnahmen eine Verlängerung der aktuellen Maßnahme ermögliche./rme/DP/mis
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Wissen Sie was es kostet ein konventionelles Feld zu "Tunen"? Das sind Beträge die in Jahrzehnten verdient werden müssen. Venezuela muß von ganz vorne anfangen da alles verrottet ist - da können leicht 100 Mrd. versenkt werden die erst jemand finanzieren und auch ausgeben muss.
Wer nur Russenpropaganda schaut, der ist sowieso beratungsresistent. Wenn man dann noch neben der "German Angst" begeisterter Verschwörungstheoretiker ist, erübrigt sich jede weitere Diskussion. (eigentlich)