LPKF Laser & Electronics - Aktie bricht ein -7,62 % - 28.07.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie ist bisher um -7,62 % auf 13,950€ gefallen. Das sind -1,150 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,03 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics Verluste von -10,91 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +3,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,60 %. Im Jahr 2026 gab es für LPKF Laser & Electronics bisher ein Plus von +169,40 %.

Während LPKF Laser & Electronics deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,08 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,42 % 1 Monat -29,60 % 3 Monate -10,91 % 1 Jahr +81,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.07.2026, 09:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der LPKF Laser & Electronics-Aktie. Es werden extreme Volatilität, chart-/technische Aspekte und Bewertung diskutiert. Insiderkäufe (Vorstand kaufte rund 1.500 Aktien zu 14€; weiterer Insiderkauf zu 21€) sowie liDE als Wachstumstreiber stehen im Fokus. Man spekuliert über Übernahmerisiken, Zielkurse um ca. 22€, während Risikohinweise für Altersvorsorge und Stops diskutiert werden.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 341,73 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,05 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,51 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -2,54 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.