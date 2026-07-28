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    Preisgekrönter Broker Mitrade verlängert AFA-Partnerschaft

    LIMASSOL, Zypern, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der globale CFD-Broker Mitrade gab heute die Verlängerung seiner Partnerschaft mit dem argentinischen Fußballverband (AFA) um ein weiteres Jahr bekannt.

    Die Verlängerung setzt eine bereits 2025 begründete Markenpartnerschaft fort und spiegelt das anhaltende Engagement von Mitrade wider, bedeutende internationale Kooperationen aufzubauen.

    Als argentinischer Fußballverband ist die AFA eine der international anerkanntesten Organisationen im Fußball. Zu ihrer herausragenden Tradition gehören drei FIFA-Weltmeistertitel sowie eine lange Geschichte, in der einige der bekanntesten Spieler dieses Sports hervorgebracht wurden.

    „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit dem argentinischen Fußballverband fortzusetzen", sagte Timur Konsky, Chief Executive Officer von Mitrade. „Diese Verlängerung unterstreicht unser anhaltendes Engagement für globale Markeninitiativen und unseren Einsatz für den Aufbau bedeutender Partnerschaften. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit der AFA im kommenden Jahr weiter auszubauen."

    Die Mitrade Group hat 62 Branchenauszeichnungen als Anerkennung für ihre Produkte und Dienstleistungen erhalten, darunter die Auszeichnung „Bester CFD-Broker 2026 – Deutschland" des Global Excellence Chronicle Magazine.

    Die Verlängerung stärkt Mitrades Verbindung zu einer der international anerkanntesten Organisationen im Fußball und spiegelt den anhaltenden Fokus des Unternehmens auf die globale Markenentwicklung wider.

    Informationen zu Mitrade
    Mitrade EU Ltd ist eine preisgekrönte CFD-Handelsplattform, die von CySEC (CIF438/23) lizenziert ist und zu einer Gruppe von Unternehmen gehört, die von ASIC, CIMA, FSCA und FSC reguliert werden. Die Marke bietet Zugang zu globalen Märkten und verbindet mehr als 7 Millionen Trader mit über 1.000 CFDs auf Indizes, Devisen, Rohstoffe und Aktien.

    Die Plattform von Mitrade wurde entwickelt, um eine schnelle Handelsausführung, wettbewerbsfähige Spreads und eine intuitive, über mehrere Geräte zugängliche Schnittstelle zu bieten.

    Risikowarnung: CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie CFDs bei diesem Anbieter handeln. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko eines Kapitalverlusts einzugehen.

    Weitere Informationren finden Sie auf https://www.mitrade.eu/.

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2641632/Mitrade_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/preisgekronter-broker-mitrade-verlangert-afa-partnerschaft-302833863.html






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