AKTIE IM FOKUS
K+S auf Hoch seit Mitte Mai nach Empfehlung von Exane BNP
- Exane BNP Empfehlung bringt K+S Kurs +6,5% an Spitze
- Analyst hebt Kursziel 12 auf 19 Euro und Bewertung
- Charttechnisch Befreiung Mitte Juli aus Abwärtstrend
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Empfehlung des französischen Investmenthauses Exane BNP hat dem Aktienkurs von K+S am Dienstag neuen Anschub verliehen. Mit plus 6,5 Prozent auf 15,24 Euro führten die Papiere die Gewinner im MDax der mittelgroßen Börsentitel an. Sie erreichten den höchsten Stand seit Mitte Mai.
Analyst David Symonds von Exane BNP hat das Kursziel für K+S von 12 auf 19 Euro erhöht und die Aktien gleich um zwei Investmentstufen von "Underperform" auf "Outperform" erhöht. Sein neues Kursziel ist das dritthöchste am Markt, nur Kepler Cheuvreux und BMO Capital Markets trauen den Aktien des Salz- und Düngemittelproduzenten noch mehr Aufwärtspotenzial zu.
Aus charttechnischer Sicht gelang den Papieren Mitte Juli ein Befreiungsschlag. Mit einem Tagesgewinn von knapp fünf Prozent verließen sie einen im März begonnenen Abwärtstrend nach oben. Anschließend bauten K+S die Gewinne noch aus./bek/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 32.409 auf Ariva Indikation (28. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +8,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,64 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,70 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -33,55 %/-13,62 % bedeutet.
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