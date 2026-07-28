K+S auf Hoch seit Mitte Mai nach Empfehlung von Exane BNP

Aus charttechnischer Sicht gelang den Papieren Mitte Juli ein Befreiungsschlag. Mit einem Tagesgewinn von knapp fünf Prozent verließen sie einen im März begonnenen Abwärtstrend nach oben. Anschließend bauten K+S die Gewinne noch aus./bek/zb

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 32.409 auf Ariva Indikation (28. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +8,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,64 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,70 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -33,55 %/-13,62 % bedeutet.