Unilever steigert Umsatz und operativen Gewinn - Optimistischer für Jahresziele

Die Aktie von Unilever reagierte positiv und kletterte kurz nach Handelsbeginn zwischenzeitlich um mehr als sechs Prozent. Analystin Celine Pannuti von der Bank JPMorgan lobte die aktuellen Zahlen: Die Stärke des Kerngeschäfts sollte eine Neubewertung der Aktien vorantreiben. Für die Barclays-Experten um Warren Ackerman sind die "hervorragenden Ergebnisse" ein Beleg dafür, dass Unilever stärker wachsen könne als die Konkurrenz. Zudem sei zwar eine Geschäftsbeschleunigung in den Schwellenländern erwartet worden, doch das Ausmaß des Wachstums überrasche.

LONDON (dpa-AFX) - ONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever hat im ersten Halbjahr von einer anziehenden Nachfrage profitiert und wird nun für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten zwar nominal um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 25,6 Milliarden Euro, organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - kletterten die Erlöse aber um 4,8 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dabei erhöhten sich die Verkaufsmengen um 4,2 Prozent und die Preise um 0,6 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das bereinigte operative Ergebnis erhöhte sich den Angaben zufolge im ersten Halbjahr um 0,9 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Die entsprechende operative Marge stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 20,3 Prozent, was leicht über den Markterwartungen liegt.

Für das laufende Jahr hob der Hersteller von Marken wie Pfanni-Knödeln, Signal-Zahnpasta und Coral-Waschmittel seine Ziele etwas an: So peilt das Management nun ein organisches Umsatzwachstum innerhalb der langfristigen Zielbandbreite von vier bis sechs Prozent an. Bisher lag die Erwartung beim unteren Ende der Spanne. Die bereinigte operative Marge soll sich gegenüber dem Vorjahreswert von 20 Prozent weiter moderat verbessern./err/tav/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,54 % und einem Kurs von 57,31 auf Tradegate (28. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um +5,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,06 %. Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 124,13 Mrd.. Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9017. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,83GBP. Von den letzten 6 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.800,00GBP was eine Bandbreite von -33,74 %/+10.013,34 % bedeutet.





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