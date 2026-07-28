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    ROUNDUP

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    Mercedes kappt Umsatzprognose wegen China - Marge besser als befürchtet

    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes kappte Umsatzprognose wegen Chinakrise
    • 704 Mio Euro Abschreibung auf China-Gesellschaften
    • Operative Marge Pkw sank auf 4,0 Prozent im Quartal
    ROUNDUP - Mercedes kappt Umsatzprognose wegen China - Marge besser als befürchtet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes -Benz hat im wichtigen Pkw-Geschäft auch im zweiten Quartal wegen der Krise im einstigen Wachstumsmarkt China Federn lassen müssen. Weil der Wettbewerbsdruck in der Volksrepublik nach wie vor hoch ist, kappte der Dax -Konzern am Dienstag seinen Umsatzausblick für das laufende Jahr und geht nur noch von einem Erlös leicht unter dem Vorjahreswert aus statt auf Vorjahresniveau. Zudem schrieben die Schwaben laut der Mitteilung wegen der trüben Aussichten in China auf die dortigen Gemeinschaftsunternehmen 704 Millionen Euro ab. Insgesamt machte das Unternehmen aber dennoch mehr Gewinn, weil es mit den Lieferwagen und bei den Finanzdiensten besser lief.

    Die Aktie legte im frühen Handel um fast 5 Prozent zu. Analyst Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies sprach von insgesamt besseren Resultaten als erwartet. Der Großteil der Jahresprognose sei bestätigt worden. Die freien Finanzmittel seien durch den Verkauf von Daimler-Truck-Anteilen aufgepolstert worden, die Wertminderung in China werfe allerdings Fragen auf. Auch Stephen Reitman vom Analysehaus Bernstein verwies auf die aktuellen Verluste aus chinesischen Gemeinschaftsunternehmen.

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    Die am Kapitalmarkt viel beachtete operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten im Pkw-Geschäft sackte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 1,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent ab. Analysten hatten im Schnitt einen noch etwas kräftigeren Rückgang befürchtet. Von teils deutlich zweistelligen Margen wie noch nach der Corona-Pandemie ist Mercedes mittlerweile weit entfernt und hat daher auch die Sparanstrengungen intensiviert. Mercedes habe seine Effizienz und Produktivität weiter verbessert, hieß es laut Mitteilung. Kostenmaßnahmen aus einem Sparprogramm hätten das Ergebnis im zweiten Quartal gestützt.

    Mercedes hat derzeit neben den Einfuhrzöllen in die USA vor allem mit dem schwachen Verkauf in der Volksrepublik zu kämpfen. Mercedes-Chef Ola Källenius setzt weiter auf eine Belebung in der zweiten Jahreshälfte mit frischen Modellen und bestätigte damit die Jahresprognose für das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern sowie für die operative Marge im Pkw-Geschäft.

    Mercedes bleibe im chinesischen Markt weiter voll engagiert, stellte er in einer Analystenkonferenz klar. Es sei der wichtigste Markt der Welt, auf dem man technologisch bestehen müsse. "Auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld sind wir im zweiten Quartal auf Kurs geblieben und haben unsere Modelloffensive beschleunigt", sagte der Manager.

    Auf Konzernebene ging der Umsatz um 3,3 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro zurück. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um gut ein Fünftel auf 1,55 Milliarden Euro zu, weil es in der Lieferwagensparte Vans und bei den Finanzdienstleistungen deutliche Zuwächse gab. In der Autosparte gab es zwar nicht so hohe Einmalkosten für den Stellenabbau wie im Vorjahreszeitraum - dafür aber die Abschreibung in China. Unter dem Strich verbesserte sich das Konzernergebnis um 13,5 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro. Es war der erste Anstieg des Quartalsgewinns seit drei Jahren.

    Der Druck in dem Geschäft ist hoch. Ein deutliches Minus in China hatte im zweiten Quartal erneut für einen Absatzrückgang gesorgt. Mercedes verkaufte rund 512.000 Pkw und Vans, was einem Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprach. Bei den Pkw brach der Absatz in China um 30 Prozent ein.

    Die Veränderungen in China seien unter anderem von einem verstärkten Marktdruck, einem weniger günstigen Modellmix sowie Kosten im Zusammenhang mit Anlaufkampagnen geprägt gewesen, hieß es laut Mitteilung. Auch anderswo muss Mercedes aber Abstriche machen: Der durchschnittliche Verkaufspreis je Auto - auch ohne das China-Gemeinschaftsunternehmen BBAC gerechnet - fiel von 67.700 Euro auf 64.700 Euro.

    Mercedes begann zudem wie anvisiert mit dem Verkauf von Anteilen der ehemaligen Konzerntochter Daimler Truck. Im zweiten Quartal strich das Unternehmen dafür 417 Millionen Euro an Mitteln ein über Verkäufe im April und Juni, wie Finanzchef Harald Wilhelm in der Telefonkonferenz erläuterte. Im Juli schlug Mercedes dem Manager zufolge dann weitere Papiere in Höhe von rund 600 Millionen Euro los. Nach dem Spin-Off hatte Mercedes zuvor noch einen  Anteil von fast 38 Prozent an dem Nutzfahrzeughersteller, inklusive Anteilen im Mercedes-Pensionsfonds. Laut Wilhelm hält Mercedes nach den Verkäufen nun noch 34,8 Prozent insgesamt.

    Der Autobauer will zudem bis zur Hauptversammlung im kommenden Jahr eine weitere Milliarde Euro für Aktienrückkäufe aufwenden./men/nas/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 47,30 auf Tradegate (28. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +6,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 45,45 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +11,37 %/+58,49 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Produktionsverlagerung nach Ungarn auf Kostenstruktur, Margen und Wettbewerbsfähigkeit (niedrigere Lohnkosten, höhere Stundenleistung), um fundamentale Bewertungsimplikationen, um US-Wachstumsrisiken wegen eines Gesetzentwurfs gegen Firmen mit hohem chinesischen Aktionärsanteil (~20%) sowie um den bilanziellen Effekt der Beteiligung an Daimler Truck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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