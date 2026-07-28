Börsenstart Europa - 28.07. - MDAX stark +0,87 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.327,09 PKT und steigt um +0,87 %. Top-Werte: K+S +4,84 %, Porsche Holding SE +2,98 %, Nemetschek +2,97 % Flop-Werte: SILTRONIC AG -7,01 %, AIXTRON -5,15 %, SUESS MicroTec -4,27 %

Der DAX bewegt sich bei 25.477,11 PKT und steigt um +0,06 %. Top-Werte: Mercedes-Benz Group +3,92 %, Daimler Truck Holding +3,19 %, BMW +2,97 % Flop-Werte: Infineon Technologies -3,43 %, Siemens Energy -2,79 %, RWE -1,53 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.805,54 PKT und verliert bisher -0,77 %.

Top-Werte: Nemetschek +2,97 %, HENSOLDT +2,52 %, SAP +2,34 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -7,01 %, AIXTRON -5,15 %, SUESS MicroTec -4,27 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:26) bei 6.288,79 PKT und fällt um -0,40 %.

Top-Werte: Mercedes-Benz Group +3,92 %, BMW +2,97 %, Wolters Kluwer +2,95 %

Flop-Werte: ASML Holding -3,51 %, Infineon Technologies -3,43 %, Siemens Energy -2,79 %

Der ATX steht bei 6.330,84 PKT und verliert bisher -0,69 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +0,96 %, voestalpine +0,87 %, OMV +0,53 %

Flop-Werte: Lenzing -12,13 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -7,34 %, Palfinger -6,70 %

Der SMI steht bei 14.436,85 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: Sika +5,32 %, Geberit +1,85 %, Nestle +1,61 %

Flop-Werte: ABB -1,78 %, Logitech International -1,54 %, Swiss Re -1,14 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.418,78 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Kering +3,92 %, Renault +3,00 %, ORANGE +2,89 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -2,96 %, Schneider Electric -2,67 %, Veolia Environnement -2,63 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.365,00 PKT und gewinnt bisher +0,87 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,68 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,51 %, Coca-Cola HBC +1,48 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,10 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,56 %, Viohalco -1,45 %