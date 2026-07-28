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    Sentiment & Ölpreis

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    Brent bei 97 Dollar: Warum ich auf fallende Ölpreise setze

    Brent stieg seit dem 2. Juli von 67 auf 96,78 Dollar je Fass – mein Sentiment-Barometer zeigt dazu eine Euphorie, die historisch fast immer einen Rückgang ankündigte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Brent stieg in drei Wochen auf 96,78$ wegen Iran
    • Euphorie unter Öl-Anlegern gilt als Kontraindikator
    • Niedriger Ölpreis dämpft Inflation und entlastet Aktien

     

    Der Ölpreis steht kurz vor 100 Dollar – und mein Sentiment-Barometer sagt, dass er von dort wieder fällt. Auslöser ist der wieder aufgeflammte Iran-Konflikt: Brent ist von 67 US-Dollar je Fass am 2. Juli 2026 auf 96,78 US-Dollar am 26. Juli 2026 gestiegen, zwischenzeitlich lag der Preis über 100 Dollar. Das entspricht einem Plus von 11,7 Prozent allein in der vergangenen Woche und von 59,0 Prozent seit Jahresbeginn.

    Der Preisanstieg ist real – die Frage ist, was Anleger jetzt daraus machen

    67 auf 96,78 Dollar in drei Wochen: Das ist keine Übertreibung im Rückblick, sondern eine reale Bewegung mit einem realen Auslöser. Der Iran-Konflikt hat die Sorge vor Lieferausfällen im Persischen Golf zurück auf die Agenda gebracht, und Öl-Anleger haben diese Sorge in Positionen übersetzt. So weit ist der Anstieg nachvollziehbar.

    Die Frage, die mich beschäftigt, ist nicht, ob dieser Anstieg stattgefunden hat. Sie lautet, was die Anleger jetzt daraus machen – und genau hier setzt meine wöchentliche Sentimenterhebung über animusX an, die ich seit 1998 für mittlerweile über 25.000 Leser führe.

    Warum ich Euphorie im Sentiment als Warnsignal lese

    Meine Daten zeigen für die vergangene Woche eine Euphorie unter Öl-Anlegern, wie ich sie selten beobachte. Fast alle rechnen mit weiter steigenden Preisen. Eine derart breite Einigkeit war in der Historie fast immer das Gegenteil eines verlässlichen Signals.

    Ich sehe in dieser Euphorie einen Kontraindikator, keine Bestätigung. Meine Auswertung zeigt: Nach vergleichbaren Sentiment-Extremen im Ölmarkt lag der Ölpreis im Schnitt 9,8 Prozent tiefer als sechs Monate zuvor. Der Markt preist aktuell dauerhaft teures Öl ein – ich stelle mich bewusst gegen diese veröffentlichte Meinung.

    Die Mechanik: vom Ölpreis zur Aktienbewertung

    Die Kette lässt sich vollständig durchdeklinieren: Auf den Iran-Konflikt folgte der Ölpreissprung, auf den Ölpreissprung folgte die Euphorie unter Öl-Anlegern, die ich gemessen habe. Diese Euphorie ist historisch ein Kontraindikator, der im Schnitt einen um 9,8 Prozent niedrigeren Ölpreis nach sechs Monaten ankündigt.

    Ein niedrigerer Ölpreis bedeutet nachlassenden Inflationsdruck. Nachlassender Inflationsdruck schafft der Fed Spielraum für Zinssenkungen. Und Spielraum für Zinssenkungen wirkt entlastend auf Aktienbewertungen.

    Was das für Privatanleger mit Aktiendepot bedeutet

    Für einen Privatanleger mit Aktiendepot ist an dieser Stelle der entscheidende Punkt: Öl-Trader setzen aktuell auf weiter steigende Preise. Für jemanden, der ein Aktiendepot hält, ist damit derzeit nicht die Konjunkturdatenlage die entscheidende Größe für den Zinspfad, sondern der Ölpreis selbst – über seinen Effekt auf die Inflationserwartung.

    Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe hat diese Anspannung bereits gezeigt: Sie lag im Mai 2026 bei 4,7 Prozent, fiel bis Ende Juni 2026 auf 4,36 Prozent und steht aktuell bei 4,68 Prozent. Am Mittwoch, den 29. Juli 2026, entscheidet die Fed über den Leitzins, mit anschließender Pressekonferenz von Kevin Warsh – der Termin, an dem sich zeigt, ob die Notenbank die Ölpreisbewegung als vorübergehend einordnet.

    Fazit

    Sentiment-Extreme im Ölmarkt haben sich historisch mittelfristig ausgeglichen, nicht fortgesetzt. Der aktuelle Ölpreissprung ist real, die Euphorie darüber ist für mich das eigentliche Signal – und Mittwoch, der 29. Juli 2026, ist der Termin, an dem sich der nächste Schritt in dieser Kette zeigt.

    Sehen Sie das anders? Ich lese Ihre Einschätzung gerne.

    Die vollständige Sentiment-Auswertung mit allen Hintergründen finden Sie in meinem Blog-Beitrag: https://www.heibel-ticker.de/blog/oelpreis-sentiment-kontraindikator/

    Wie die Sentiment-Daten den vorherigen Ölpreisrückgang bereits im Sommer angekündigt hatten, erkläre ich hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/oelpreisverfall-trumps-deflationspla ...

    Die aktuelle Anlegerstimmung zum Ölpreis können Sie fortlaufend auf animusX verfolgen: https://www.animusx.de




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    Autor
    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
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    Sentiment & Ölpreis Brent bei 97 Dollar: Warum ich auf fallende Ölpreise setze Brent ist binnen drei Wochen auf 96,78 Dollar gestiegen, ausgelöst durch den wieder aufgeflammten Iran-Konflikt. Meine Sentiment-Daten zeigen dazu eine Euphorie unter Öl-Anlegern, die historisch fast immer das Gegenteil eines verlässlichen Signals war – mit direkten Folgen für Inflation, Zinsen und Aktienbewertungen.
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