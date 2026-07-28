Unilever steigert Umsatz und operativen Gewinn - etwas optimistischer

(Am Anfang des Textes wurde eine Dopplung bei der Ortsmarke gestrichen.)

LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever hat im ersten Halbjahr von einer anziehenden Nachfrage profitiert und wird nun für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten zwar nominal um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 25,6 Milliarden Euro, organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - kletterten die Erlöse aber um 4,8 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dabei erhöhten sich die Verkaufsmengen um 4,2 Prozent und die Preise um 0,6 Prozent.

Die Aktie von Unilever reagierte positiv und kletterte kurz nach Handelsbeginn zwischenzeitlich um mehr als sechs Prozent. Analystin Celine Pannuti von der Bank JPMorgan lobte die aktuellen Zahlen: Die Stärke des Kerngeschäfts sollte eine Neubewertung der Aktien vorantreiben. Für die Barclays-Experten um Warren Ackerman sind die "hervorragenden Ergebnisse" ein Beleg dafür, dass Unilever stärker wachsen könne als die Konkurrenz. Zudem sei zwar eine Geschäftsbeschleunigung in den Schwellenländern erwartet worden, doch das Ausmaß des Wachstums überrasche.