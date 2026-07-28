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    Flughafencheck

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    München am sichersten

    Für Sie zusammengefasst
    • München wieder sicherster Flughafen dank Stopbars
    • Stopbars als letzte Barriere rund um die Uhr
    • Tokio-Haneda zeigt Folgen defekter Stopbars
    Flughafencheck - München am sichersten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - München ist in den Augen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wieder der sicherste Flughafen in Deutschland. Entscheidend für die Rückkehr auf den ersten Platz sei der nunmehr dauerhafte Betrieb von Lichtanlagen an Zufahrten der Start- und Landebahnen.

    Ganztägig beleuchtete Stopp-Leisten im Boden sind in den Augen der Piloten ein wichtiges Mittel, um Zusammenstöße zwischen den Flugzeugen und anderen Fahrzeugen zu vermeiden. Die Stopbars bildeten die "letzte Sicherheitsbarriere vor einer aktiven Start- oder Landebahn" und sollen nach Vorgaben der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) unabhängig von Wetter und Sichtverhältnissen dauerhaft genutzt werden.

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    Es ist noch Luft nach oben

    "Leider verzichten viele Flughäfen aus Kostengründen weiterhin auf den durchgehenden Betrieb", sagt der Leiter der VC-Arbeitsgruppe zur Flughafensicherheit, Sven Graßmück. Dass es auch anders gehe, zeigten die Flughäfen Zürich und Genf, wo Stopbars bereits an allen Aufrollwegen rund um die Uhr genutzt würden.

    Mahnendes Beispiel für schwere Unfälle ist der katastrophale Zusammenstoß zweier Flugzeuge zum Jahresbeginn 2024 in Tokio-Haneda. Dort waren die vorhandenen Stopp-Leisten zum Unfallzeitpunkt defekt. Fünf Menschen starben an Bord einer Maschine der Küstenwache, während Besatzung und Passagiere eines Airbus -Jets der Japan Airlines dem Flammeninferno lebend entkommen konnten.

    Alle Flughäfen sicher genug

    Der vorherige Spitzenreiter Leipzig rutschte in der laufenden Auswertung auf Platz 2. Grundsätzlich sind nach Einschätzung der VC sämtliche deutschen Flughäfen sicher genug für den Passagierflugbetrieb. Die Einhaltung und Kontrolle der internationalen Vorschriften sei Sache der Aufsichtsbehörden. Beim Streben nach größtmöglicher Sicherheit gebe es aber fast immer Verbesserungsbedarf, sagt die Vereinigung.

    Am Ende der Sicherheitstabelle löste Rostock-Laage den Flughafen Lübeck ab. Den Piloten missfiel, dass sie in Rostock nicht zu Sicherheitsbesprechungen eingeladen werden. Lübeck hatte diesen Wunsch umgesetzt.

    Die Arbeitsgruppe der Vereinigung Cockpit unterzieht die deutschen Verkehrsflughäfen seit 1978 einem jährlichen Sicherheitscheck. Später sind auch Regionalflughäfen aufgenommen worden. Seit 2024 sind zudem Kollegen aus der Schweiz beteiligt./ceb/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 211,9 auf Tradegate (28. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +10,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 167,96 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 236,00EUR was eine Bandbreite von -3,16 %/+11,48 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Airbus: Einfluss schwankender Ölpreise (Bedenken wegen Ölpreis-Schocks vs. Erwartung einer Ölschwemme), technische Muster (Doppeltop bei ~210, mögliche Rücksetzer zur Neckline ~190, Ziel Richtung ATH/300€), fundamentale Signale (Ziel 12–13 Mrd. bereinigter operativer Gewinn bis 2029, 5‑Mrd. Aktienrückkauf) sowie kurzfristige Volatilität und anstehende Zahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Airbus eingestellt.

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    dpa-AFX
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