AKTIE IM FOKUS
Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert
- Philips-Aktie fällt nach Quartalszahlen stark
- Operatives Ergebnis im Bereich Diagnostics enttäuscht
- Umsatzsteigerung hauptsächlich durch Personal Health
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Philips sind am Dienstag nach der Veröffentlichung aktueller Quartalszahlen eingebrochen. Zuletzt notierte der Wert mit 21,22 Euro fast 10 Prozent im Minus. Die Aktie beschleunigte damit die Korrektur der vergangenen Wochen und markierte ein neues Jahrestief.
Zwar seien die zentralen Kennziffern besser als erwartet gewesen, so die Analysten von Bernstein Research. Doch der höher als gedachte Umsatz sei vor allem durch den Bereich Personal Health getragen worden. Hier sehe es im 2. Halbjahr mit Blick auf die Vergleichsbasis aber schwieriger aus. Der größte Unternehmensbereich Diagnistics & Treatment habe zudem beim operativen Gewinn (Ebita) die Erwartungen klar verfehlt. Hinzu komme die schwächer als erwartete Auftragsentwicklung.
Der Medizintechnikkonzern habe bei Umsatz und operativem Ergebnis die Erwartungen übertroffen, notierte David Adlington von JPMorgan. Die Umsatzprognose sei zudem bestätigt und die Margenprognose aufgrund der Zollerstattung angehoben worden. Allerdings wies der Analyst darauf hin, dass der Auftragseingang leicht zurückgegangen sei und damit hinter den Marktschätzungen zurückgeblieben sein dürfte. Dabei erinnerte Adlington daran, dass Philips in den letzten Quartalen die Erwartungen deutlich übertroffenen hatte und sich der Aktienkurs im Vergleich zur Branche besser entwickelt hat./mf/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Philips Aktie
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,91 % und einem Kurs von 21,12 auf Tradegate (28. Juli 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Philips Aktie um -10,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips bezifferte sich zuletzt auf 20,82 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,889EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +4,76 %/+52,38 % bedeutet.