Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Philips sind am Dienstag nach der Veröffentlichung aktueller Quartalszahlen eingebrochen. Zuletzt notierte der Wert mit 21,22 Euro fast 10 Prozent im Minus. Die Aktie beschleunigte damit die Korrektur der vergangenen Wochen und markierte ein neues Jahrestief.

Zwar seien die zentralen Kennziffern besser als erwartet gewesen, so die Analysten von Bernstein Research. Doch der höher als gedachte Umsatz sei vor allem durch den Bereich Personal Health getragen worden. Hier sehe es im 2. Halbjahr mit Blick auf die Vergleichsbasis aber schwieriger aus. Der größte Unternehmensbereich Diagnistics & Treatment habe zudem beim operativen Gewinn (Ebita) die Erwartungen klar verfehlt. Hinzu komme die schwächer als erwartete Auftragsentwicklung.