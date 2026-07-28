Kursgewinne - Erneuter Rückgang der Ölpreise

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts erneut gesunkener Rohölpreise zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,14 Prozent auf 125,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,11 Prozent.

Grund für die Kursaufschläge war die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen über eine Lösung des Nahost-Krieges aufnehmen könnten. Die Ölpreise gaben erneut deutlich nach. Inflationserwartungen wurden so weiter gedämpft.