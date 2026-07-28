BMW baut 50.000sten iX3

Zumindest beim iX3 als erstem Fahrzeug der "Neuen Klasse" läuft es bei BMW damit gut. Der Konzern, der seit Mitte Mai mit Milan Nedeljkovic einen neuen Chef hat, hatte vor kurzem mit einer Gewinnwarnung überrascht und zuletzt insgesamt sinkende Absätze gemeldet. Zudem gibt es Spekulationen über einen drohenden Jobabbau. Am Donnerstag wird der Konzern seine Zahlen für das erste Halbjahr vorlegen. Konkurrent Audi hatte am Montag deutlich sinkende Gewinne vermeldet./ruc/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 59,20 auf Tradegate (28. Juli 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +1,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,83 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,24 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +38,89 %/+52,44 % bedeutet.