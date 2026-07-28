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    China-Sorgen bleiben

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    Mercedes-Benz: Aktie springt trotz Gewinnverfehlung mehr als 5 Prozent

    Mercedes-Benz steigert den Quartalsgewinn um 22 Prozent, verfehlt aber die Erwartungen der Analysten. Trotzdem reagieren Anleger euphorisch: Die Aktie legt kräftig zu, während der Autobauer in China unter Druck steht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Quartalsgewinn steigt um 22 Prozent, Ziel verfehlt
    • Aktie steigt 5,6 Prozent, erholt sich vom Tief
    • Chinaabsatz bricht um 30 Prozent ein, Druck steigt
    • Report: Achtung, Korrektur!
    China-Sorgen bleiben - Mercedes-Benz: Aktie springt trotz Gewinnverfehlung mehr als 5 Prozent
    Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Die Aktie von Mercedes-Benz hat am Dienstag deutlich zugelegt. Auslöser war die Vorlage der Quartalszahlen, die trotz eines verfehlten Gewinnziels bei Anlegern gut ankamen. Der Stuttgarter Autobauer steigerte sein operatives Ergebnis im zweiten Quartal um 22 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro.

    Möglich machten dies vor allem Einsparungen bei Verwaltung und Forschung.Der Analystenkonsen von 1,6 Milliarden Euro wurde damit dennoch verpasst.

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    Die Aktie liegt am Dienstagmorgen rund 4,5 Prozent im Plus und erholt sich damit weiter von ihrem Ende Juni erreichten 6-Jahres-Tief. Zeitweise legten die Papiere sogar über 5 Prozent zu.

    Von der bisherigen Prognose stabiler Autoverkäufe und Konzernumsätze rückte das Unternehmen ab. Stattdessen rechnet Mercedes nun mit einem leichten Rückgang bei beiden Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr. An der Margen-Zielspanne von 3 bis 5 Prozent für das Gesamtjahr hielt der Konzern jedoch fest. 

    Mercedes-Benz Group

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    Gestützt wurde das Konzernergebnis von starken Beiträgen der Finanzdienstleistungssparte und des Van-Geschäfts. Zusätzlichen Rückenwind brachte ein Sondereffekt von 131 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf der Leasingtochter Athlon.

    Sorgenkind bleibt China: Im zweiten Quartal brachen die Verkäufe im größten Automarkt der Welt um 30 Prozent ein. Heimische Hersteller drängen mit günstigeren, technisch hochgerüsteten Elektroautos in den Markt und haben die jahrzehntelange Vorherrschaft ausländischer Autobauer dort inzwischen beendet.

    Wie schon seine Wettbewerber Volkswagen und BMW kämpft auch Mercedes zunehmend mit Zollkosten und wachsendem Druck durch chinesische Konkurrenten. Der Konzern kündigte an, sein Effizienzprogramm zu verschärfen. Seit 2019 wurden die Fixkosten bereits um 25 Prozent gesenkt. Seit Juni intensiviert Mercedes zudem weltweit seine Produktivitätsmaßnahmen, mit besonderem Fokus auf die deutschen Standorte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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