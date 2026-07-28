Mercedes-Benz: Aktie springt trotz Gewinnverfehlung mehr als 5 Prozent

Möglich machten dies vor allem Einsparungen bei Verwaltung und Forschung.Der Analystenkonsen von 1,6 Milliarden Euro wurde damit dennoch verpasst.

Die Aktie von Mercedes-Benz hat am Dienstag deutlich zugelegt. Auslöser war die Vorlage der Quartalszahlen, die trotz eines verfehlten Gewinnziels bei Anlegern gut ankamen. Der Stuttgarter Autobauer steigerte sein operatives Ergebnis im zweiten Quartal um 22 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aktie liegt am Dienstagmorgen rund 4,5 Prozent im Plus und erholt sich damit weiter von ihrem Ende Juni erreichten 6-Jahres-Tief. Zeitweise legten die Papiere sogar über 5 Prozent zu.

Von der bisherigen Prognose stabiler Autoverkäufe und Konzernumsätze rückte das Unternehmen ab. Stattdessen rechnet Mercedes nun mit einem leichten Rückgang bei beiden Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr. An der Margen-Zielspanne von 3 bis 5 Prozent für das Gesamtjahr hielt der Konzern jedoch fest.

Gestützt wurde das Konzernergebnis von starken Beiträgen der Finanzdienstleistungssparte und des Van-Geschäfts. Zusätzlichen Rückenwind brachte ein Sondereffekt von 131 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf der Leasingtochter Athlon.

Sorgenkind bleibt China: Im zweiten Quartal brachen die Verkäufe im größten Automarkt der Welt um 30 Prozent ein. Heimische Hersteller drängen mit günstigeren, technisch hochgerüsteten Elektroautos in den Markt und haben die jahrzehntelange Vorherrschaft ausländischer Autobauer dort inzwischen beendet.

Wie schon seine Wettbewerber Volkswagen und BMW kämpft auch Mercedes zunehmend mit Zollkosten und wachsendem Druck durch chinesische Konkurrenten. Der Konzern kündigte an, sein Effizienzprogramm zu verschärfen. Seit 2019 wurden die Fixkosten bereits um 25 Prozent gesenkt. Seit Juni intensiviert Mercedes zudem weltweit seine Produktivitätsmaßnahmen, mit besonderem Fokus auf die deutschen Standorte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,98 € , was eine Steigerung von +5,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!