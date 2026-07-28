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    Besonders beachtet!

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    SILTRONIC AG Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 28.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SILTRONIC AG Aktie bisher Verluste von -5,88 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 28.07.2026
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

    SILTRONIC AG Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.07.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von -5,88 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 74,85, mit einem Minus von -5,88 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Obwohl die SILTRONIC AG Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,07 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,57 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SILTRONIC AG eine positive Entwicklung von +61,87 % erlebt.

    Während SILTRONIC AG deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,97 %.

    SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,32 %
    1 Monat -9,57 %
    3 Monate +11,07 %
    1 Jahr +84,51 %
    Stand: 28.07.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,43 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 28.07. - MDAX stark +0,87 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Wacker Chemie und Co.

    Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,09 %.

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    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    -6,18 %
    -11,26 %
    -10,72 %
    +7,39 %
    +76,93 %
    -0,19 %
    -45,60 %
    +399,61 %
    +92,38 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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