ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Barclays nach Zahlen auf 'Overweight'
- JPMorgan: Barclays weiterhin Overweight, Kurs 600
- Starkes Investmentbanking trieb Halbjahreszahlen
- Analyst sieht leicht steigende EPS und Rückkäufe
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Das Investmentbanking der britischen Großbank sei stark gelaufen, schrieb Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Analyst erwartet nun steigende Schätzungen von Analysten für das Ergebnis je Aktie im unteren einstelligen Prozentbereich. Zudem wies er auf die Ankündigung verstärkter Aktienrückkäufe hin./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:10 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Barclays Aktie
Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,15 % und einem Kurs von 5,875 auf Tradegate (28. Juli 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Barclays Aktie um -1,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Barclays bezifferte sich zuletzt auf 79,46 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,3333GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000GBP was eine Bandbreite von -15,14 %/+1,83 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Community Beiträge zu Barclays - 850403 - GB0031348658
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Über das ARP wird Quartal für Quartal entschieden und könnte in der Summe über 4 Mrd £ betragen. So könnte die Aktienzahl bis Jahresende auf unter 13 Mrd fallen.
Das ARP ist steuerfrei und wertsteigernd.
Die Dividende soll in 2027 für 2026 auf 2,1 Mrd £ gesteigert werden.
Für mich eine hervorragende Anlage.
Berücksichtigen muss man dass das Pfund gegen dem € bisher jedes Jahr gefallen ist.