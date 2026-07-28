JPMorgan belässt Barclays nach Zahlen auf 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Barclays Aktie

Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,15 % und einem Kurs von 5,875 auf Tradegate (28. Juli 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Barclays Aktie um -1,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Barclays bezifferte sich zuletzt auf 79,46 Mrd..

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,3333GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000GBP was eine Bandbreite von -15,14 %/+1,83 % bedeutet.