JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das Zahlenwerk des französischen Gase-Herstellers im zweiten Quartal und ersten Halbjahr habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor dem Hintergrund der starken Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn könnte dies ihm zufolge daher nun zu Gewinnmitnahmen führen./ck/rob/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:19 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 172,7EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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