JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das Zahlenwerk des französischen Gase-Herstellers im zweiten Quartal und ersten Halbjahr habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor dem Hintergrund der starken Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn könnte dies ihm zufolge daher nun zu Gewinnmitnahmen führen./ck/rob/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:17 / BST E
rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 172,7EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: neutral
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