Deutsche Telekom: Korrektur im Aufwärtstrend – Aktie in der neutralen Zone

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 26,99 Euro (27. Juli 2026) und damit klar über dem Drei-Jahres-Tief von 18,56 Euro vom 8. August 2023. Gegenüber diesem Tief notiert die Aktie rund 45 Prozent höher, was die langfristig positive Entwicklung trotz der jüngsten Rückschläge unterstreicht. Vom Rekordniveau bei 35,82 Euro ist der Titel allerdings noch deutlich entfernt: Der Abstand zum Hoch beträgt rund 8,8 Euro beziehungsweise etwa 25 Prozent. Charttechnisch bewegt sich die Deutsche-Telekom-Aktie damit aktuell im mittleren Bereich ihrer Drei-Jahres-Spanne – erholt, aber noch weit von der früheren Überhitzung entfernt.

Über die vergangenen drei Jahre hat die Aktie der Deutschen Telekom einen klaren Wandel vollzogen. Ausgehend von Kursen knapp unter 19 Euro im Sommer 2023 etablierte sich zunächst ein breiter Aufwärtstrend, der den Titel bis zum markanten Drei-Jahres-Hoch bei 35,82 Euro am 3. März 2025 führte. Nach dieser Rally setzte eine ausgeprägte Korrekturphase ein, in deren Verlauf die Notierung sukzessive von über 35 Euro in den Bereich Mitte 20 zurückfiel. Besonders auffällig ist dabei der Bruch der zuvor stabilen Aufwärtsstruktur im ersten Halbjahr 2026, der den Kurs zeitweise bis auf 23,85 Euro am 30. Juni 2026 zurückwarf, bevor eine Erholung einsetzte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend

Die Kurse der vergangenen Monate schwankten überwiegend zwischen 26 und 33 Euro, mit einem Schwerpunkt um 29 bis 30 Euro. Daraus lässt sich die 200-Tage-Linie näherungsweise bei rund 29,0 Euro verorten. Mit dem aktuellen Kurs von 26,99 Euro handelt die Aktie damit etwa 7 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Technisch signalisiert das eine laufende Korrektur innerhalb eines zuvor etablierten Aufwärtstrends. Solange sich der Kurs nicht nachhaltig über die 200-Tage-Linie zurückarbeitet, bleibt der mittelfristige Trend angeschlagen, auch wenn das langfristige Bild nach der starken Bewegung seit 2023 weiterhin positiv bleibt.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Blick

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 25 bis 26 Euro eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, in der die Aktie im Juni und Juli 2026 mehrfach nach oben drehte. Fällt diese Zone, rückt der Bereich um 23,8 bis 24,3 Euro in den Fokus, wo Ende Juni und Anfang Juli 2026 markante Tiefpunkte gesetzt wurden. Darunter wäre erst wieder die frühere Konsolidationszone zwischen 21,5 und 22,0 Euro aus den Jahren 2023/2024 als nächste starke Unterstützung relevant. Auf der Oberseite trifft der Kurs zunächst im Bereich von 29 bis 30 Euro auf einen hartnäckigen Widerstand, der bereits Ende 2025 und Anfang 2026 mehrfach nicht überwunden werden konnte. Gelingt hier ein Ausbruch, öffnet sich der Weg in die Zone von 32 bis 34 Euro, in der 2025 mehrere Zwischenhochs markiert wurden. Erst darüber rückt das Drei-Jahres-Hoch bei 35,82 Euro als übergeordneter Widerstand wieder in Reichweite.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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