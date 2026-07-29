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    VW-Aktie zum Schnäppchenpreis?

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    Volkswagen plant 30 Markteinführungen – reicht das für das Comeback?

    Volkswagen prüft bis zu 50.000 weitere Stellenstreichungen und Milliardenkürzungen. Gleichzeitig ziehen Elektroauto-Bestellungen an. Kann die radikale Rosskur die VW-Aktie endlich befreien?

    Für Sie zusammengefasst
    • Prüfung von bis zu 50.000 Stellen und Kapazitätsabbau
    • Elektroautos machen 31 Prozent der Bestellungen aus
    • Kosten um 10–11 Mrd senken und Marge deutlich stärken
    • Report: Achtung, Korrektur!
    VW-Aktie zum Schnäppchenpreis? - Volkswagen plant 30 Markteinführungen – reicht das für das Comeback?
    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Der Autosektor bleibt durch chinesische Wettbewerber und steigende Kosten belastet. Volkswagen treibt jedoch den Abbau von Fixkosten voran. Die Maßnahmen sollen ineffiziente Strukturen beseitigen und die Margen der Kernmarken verbessern.

    China bleibt laut Berenberg eine Herausforderung. Das Abwärtsrisiko sei im Vergleich zu anderen deutschen Herstellern aber gesunken. Die Erwartungen für 2026 und 2027 wurden bereits reduziert. Zudem bringt Volkswagen ab Ende 2026 mehr lokal entwickelte Fahrzeuge auf den chinesischen Markt.

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    Die Aktie wird für 2026 mit etwa dem 4,5-Fachen des erwarteten Gewinns bewertet. Das entspricht einem Abschlag von rund 30 Prozent auf den Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.

    Berenberg lobt die Produktpipeline. Volkswagen plant über alle Marken hinweg rund 30 Markteinführungen. Der Auftragseingang in Europa stieg im zweiten Quartal um vier Prozent auf 2,1 Millionen Fahrzeuge. Der Auftragsbestand reicht für mehr als drei Monate.

    Elektroautos machen inzwischen 31 Prozent der Bestellungen aus. Ende 2025 waren es 22 Prozent. Das senkt das Risiko zusätzlicher Kosten durch die europäischen Kohlendioxidvorgaben.

    Auch bei den Kernmarken erkennt Berenberg Fortschritte. Bereinigt um Zölle und Restrukturierungskosten lag die operative Marge im ersten Halbjahr bei 5,9 Prozent. Ausgewiesen wurden 4,9 Prozent.

    Volkswagen hat seit Dezember 2023 rund 17.000 Stellen in Deutschland abgebaut. Bis 2030 sollen die Kapazitäten in Europa und China um insgesamt eine Million Fahrzeuge sinken. Zusätzlich prüft der Konzern den Abbau von bis zu 50.000 weiteren Stellen, vor allem in der Verwaltung.

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    Das größte Sparpotenzial sieht Berenberg bei Gemeinkosten und Komplexität. Volkswagen will die Kosten um zehn bis elf Milliarden Euro senken. Die Gemeinkostenquote soll von 16 auf zwölf Prozent fallen.

    Der Konzern bestätigte für 2026 eine operative Marge von vier bis 5,5 Prozent. Dafür ist eine deutliche Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte nötig. Bei Audi sollen ein besserer Modellmix, Kostensenkungen und stabilere Restwerte helfen.

    Seit Anfang des Jahres hat die VW-Aktie bereits knapp ein Drittel ihres Werts verloren. Berenberg Research senkt das Kursziel für Volkswagen nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 113 auf 100 Euro. Demnach glauben die Analysten, dass die Wolfsburger ihre Verluste aus diesem Jahr wettmachen können.

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    Parallel prüft Volkswagen offenbar eine engere Zusammenarbeit mit dem chinesischen Batteriehersteller Gotion. Nach Informationen der spanischen Fachzeitschrift La Tribuna de Automoción laufen Gespräche über eine Beteiligung an der Batteriefabrik in Valencia.

    Die Volkswagen-Tochter PowerCo erklärte gegenüber Reuters, regelmäßig strategische Kooperationen zu prüfen. Die Kontrolle über den Standort wolle das Unternehmen jedoch nicht abgeben.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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