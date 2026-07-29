Das ist die EINZIGE Chip-Aktie, die Anleger jetzt kaufen sollten!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – GlobalFoundries

Gehörten Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte in der ersten Jahreshälfte zu den unter Anlegerinnen und Anlegern beliebtesten und gleichzeitig an der Börse erfolgreichsten Wetten, entlädt sich der zuvor hohe Kaufdruck bereits seit Wochen in ebenso hohem Verkaufsdruck. Angeführt von Speicherchip-Herstellern, wie Micron und SanDisk, hat der vielbeachtete Branchenindex Philadelphia Semiconductor gegenüber seinen Rekordnotierungen bereits fast 25 Prozent an Wert verloren.

In den vergangenen Tagen hat sich der Abverkauf noch einmal dramatisch verschärft. Vor allem am südkoreanischen und japanischen Aktienmarkt kam es angeführt von Advantest, Samsung und SK Hynix zu starken Kursverlusten, die auch auf Halbleiterwerte an anderen Märkten ausstrahlten.

Wenngleich zahlreiche Sorgen gegenüber der Branche berechtigt sind – zu hohe Unternehmensbewertungen, überzogene Wachstumserwartungen, Zweifel an der finanziellen Nachhaltigkeit der hohen Investitionsausgaben von Hyperscalern wie Alphabet, Meta Platforms und Microsoft – haben viele Unternehmen in den vergangenen Tagen den grundsätzlichen Wachstumskurs der Branche mit starken Geschäftsergebnissen untermauert.

Zumindest bei einigen Halbleitwerten sollte die aktuelle Korrektur daher als Einstiegschance betrachtet werden. Ein besonders attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bietet nach Verlusten von fast 50 Prozent jetzt die Aktie des Auftragsfertigers GlobalFoundries, der gemessen am Umsatz der fünftgrößte Hersteller von Halbleiterprodukten im Kundenauftrag ist.

Das Papier ist an einer wichtigen Unterstützung angelangt, während die Unternehmensbewertung im Branchenvergleich moderat ist. Das sollte jetzt zu einer spürbaren Erholung führen – mit dem KO-Zertifikat BY1VZP erhalten Anlegerinnen und Anleger sogar die Chance auf bis zu 330 Prozent, wenn GlobalFoundries mittelfristig wenigstens bis zum Analystenziel steigt.

GlobalFoundries Chartsignale

Crashartiger Ausverkauf: GlobalFoundries hat in wenigen Wochen fast die Hälfte seines Wertes verloren. Der Crash hat inzwischen panikartige Züge angenommen.

GlobalFoundries hat in wenigen Wochen fast die Hälfte seines Wertes verloren. Der Crash hat inzwischen panikartige Züge angenommen. Wichtige Unterstützung erreicht: Im Bereich von 50 US-Dollar trifft die Aktie auf einen Supportbereich, der durch die 200-Tage-Linie zusätzlich unterstützt wird.

Im Bereich von 50 US-Dollar trifft die Aktie auf einen Supportbereich, der durch die 200-Tage-Linie zusätzlich unterstützt wird. Erste Erschöpfungsanzeichen: Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt inzwischen eine stark überverkaufte Aktie an, was die Erholungschancen zunehmend verbessert.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt inzwischen eine stark überverkaufte Aktie an, was die Erholungschancen zunehmend verbessert. Gegenbewegung möglich: Im Zusammenhang mit der nun wieder attraktiven Unternehmensbewertung besteht jederzeit die Möglichkeit einer Gegenreaktion.

GlobalFoundries: Jetzt der beste Deal der Halbleiterbranche?

Bei GlobalFoundries handelt es sich um das 2009 vom Halbleiterhersteller AMD abgespaltene Fertigungsgeschäft. Verfügte der Nvidia-Rivale einst also über eine eigene Chip-Herstellung, gehört AMD seither zu den sog. "Fab-Less"-Unternehmen, während GlobalFoundries im Auftrag von Kunden, wie Qualcomm, NXP Semiconductor sowie Infineon und nicht zuletzt der alten Muttergesellschaft AMD selbst, Halbleiterprodukte herstellt.

Technologisch kann GlobalFoundries nicht mit den führenden Auftragsfertigern Samsung und Taiwan Semiconductor mithalten, deshalb konzentriert sich das Unternehmen auf "reife" (matured) Fertigungsprozesse und Produkte mit mittlerer Leistungsfähigkeit. Das war in den vergangenen Jahren ein zähes Geschäft, da viele Abnehmer aus kriselnden Zweigen wie der Industrie und der Automobilbranche stammten.

Doch der KI-Boom sorgt längst für ein Mangel an Fertigungskapazitäten über alle Prozessgrößen hinweg. Das hat die Geschäfte von GlobalFoundries wiederbelebt und dem Unternehmen zu neuer Preissetzungsmacht verholfen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen mit seinen Kompetenzen in der Herstellung optischer Halbleiter über ein Ass im Ärmel, da mit Licht kommunizierende Halbleiter als der nächste große Entwicklungsschritt gelten, da sie besonders hohe Übertragungsraten bieten.

Aktie erreicht nach heftigen Verlusten wichtigen Support

Gemeinsam mit der gesamten Halbleiterbranche blickte die Aktie in der ersten Jahreshälfte auf eine sehr starke Kursentwicklung zurück. Gegenüber dem Jahresauftakt legte GlobalFoundries zeitweise um fast 170 Prozent zu. Doch technisch und auch fundamental waren die Kursgewinne in dieser Höhe nicht zu halten, daher war die Aktie in den vergangenen Wochen vom Ausverkauf der Branche besonders stark betroffen. Um fast die Hälfte sind die Anteile zuletzt eingebrochen.

Inzwischen ist die Aktie im Bereich von 50 US-Dollar angelangt. Hier liegt nicht nur eine wichtige horizontale Unterstützung, sondern auch die vielbeachtete 200-Tage-Linie. Angesichts der Tatsache, dass GlobalFoundries mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) so stark überverkauft ist, wie seit fast einem Jahr nicht mehr, macht eine Gegenbewegung jetzt immer wahrscheinlicher.

Die Chancen überwiegen inzwischen die Risiken

Bis zur Unterkante des Abwärtstrendkanals, von wo aus eine Erholung noch mehr zu erwarten wäre, ist zwar noch etwas Platz, aber im Wesentlichen dürften die Verkäuferinnen und Verkäufer ihr Pulver verschossen haben. Am unteren Ende der (nicht eingezeichneten) Bollinger Bänder ist GlobalFoundries bereits angelangt, was die Chancen auf eine Erholung zusätzlich vergrößert. Spätestens bei 40 US-Dollar sollte es mit dem Abverkauf endgültig vorbei sein.

Platz zur Oberseite besteht nach den jüngsten Kursverlusten reichlich. Kann sich die Aktie auf Wochenschlusskursbasis oberhalb der Unterstützung von 50 US-Dollar behaupten, ist die erste Anlaufstelle 60 US-Dollar. Der darauffolgende Widerstandsbereich läge dann zwischen 70 US-Dollar und der 50-Tage-Linie, die aktuell bei rund 73 US-Dollar verläuft. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 40 Prozent und sorgt so angesichts der nur noch begrenzten Abwärtsrisiken für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Analystinnen und Analysten, dazu gleich mehr, sehen den fairen Wert der Aktie sogar bei 80,24 US-Dollar.

Attraktive Bewertung sorgt für Aufwärtspotenzial

Nach der scharfen Korrektur in den vergangenen Wochen bietet GlobalFoundries zwar noch keine günstige, aber eine moderate Unternehmensbewertung. Für 2026 ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26 bewertet, dieses soll im kommenden Jahr auf 19,5 sinken – und damit deutlich unter den Branchendurchschnitt von 24 sowie das 5-Jahres-Mittel von 27,5.

Gegenüber anderen Halbleitwerten aus dem Fertigungsgeschäft, darunter auch Branchenprimus Taiwan Semiconductor, bietet GlobalFoundries vor allem beim EV/EBITDA-, dem Kurs-Buch- sowie dem Kurs-Cashflow-Verhältnis signifikante Bewertungsvorteile. Die Abschläge gegenüber dem Branchenmittel liegen hier bei 21 bis fast 50 Prozent. Das lässt auf eine signifikante Unterbewertung schließen. Vor allem die fast zweistellige Cashflow-Rendite ist ein Highlight – und sorgt darüber hinaus für eine mit einem Nettovermögen von 2,05 Milliarden US-Dollar blitzsaubere Bilanz.

Die bietet finanzielle Flexibilität nicht nur für die Unternehmensexpansion, sondern auch für mögliche Aktienrückkäufe, bei denen sich das Management in den vergangenen Jahren noch zurückgehalten hat. Um sich für Investoren noch attraktiver zu machen, könnte GlobalFoundries auch auf eine Dividendenerhöhung setzen, gegenwärtig sind hier nur 1,0 Prozent geboten.

Experten sehen großes Potenzial – selbst die Pessimisten!

Unter Wall-Street-Analystinnen und -Analysten polarisiert die Aktie von GlobalFoundries. Zwar überwiegen mit neun Kaufempfehlungen und drei weiteren Empfehlungen zum Übergewichten die positiven Einschätzungen, ihnen stehen aber neun neutrale Bewertungen und eine zum Reduzieren von Anteilen gegenüber. Dadurch erzielt GlobalFoundries in Summe eine Bewertung zum Aufstocken.

Dabei sehen Expertinnen und Experten beträchtliches Potenzial. Im Mittel wird der faire Wert der Aktie auf 80,24 US-Dollar veranschlagt, was gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag eine Upside von rund 63 Prozent bedeutet. Selbst das Kursziel derjenigen Analystenstimme, die zum Reduzieren von Anteilen rät, sieht mit 60 US-Dollar einen fairen Wert über dem aktuellen Kursniveau. Das höchste Kursziel traut GlobalFoundries mit 125 US-Dollar sogar mehr als eine Verdopplung zu.

GlobalFoundries auf einen Blick

ISIN: KYG393871085

KYG393871085 Marktkapitalisierung: 26,9 Milliarden US-Dollar

26,9 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,0 Prozent

1,0 Prozent KGVe 2026: 26,0

26,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 80,24 US-Dollar

80,24 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +62,7 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die Schmerzen im Halbleitersegment sind aktuell groß, doch der crashartige Abverkauf bietet auch Chancen. Besonders groß sind diese jetzt bei Auftragsfertiger GlobalFoundries einzuschätzen, der eine wichtige Unterstützung erreicht hat, über eine moderate Unternehmensbewertung verfügt und dessen Photonik-Kompetenzen noch zu einem wichtigen Asset für die weitere Geschäftsentwicklung werden könnten. Wer bei Chip-Aktien zuschlagen möchte, sollte das bevorzugt hier tun!

Eine Chance, von einer möglichen Erholung der Anteile überproportional zu profitieren, bietet das KO-Zertifikat BY1VZP. Die KO-Barriere liegt mit 40,19 US-Dollar knapp über der letzten Verteidigungslinie der Aktie. Da der Basispreis mit 37,39 US-Dollar darunter liegt, würde BY1VZP bei einem Knock-Out nicht wertlos verfallen, sondern eine Restauszahlung von 0,25 Euro bieten, was Verlustrisiken begrenzt. Angesichts eines Hebels von 4,5 erhalten Anlegerinnen und Anleger zur Oberseite starke Aufwärtschancen, wie das Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle zeigt:

Doch Vorsicht: Sollten die KO-Barriere oder sogar der Basispreis per Overnight-Gap (Kurslücke) unterschritten werden, kann der Rückzahlungsbetrag auch geringer als 0,25 Euro ausfallen – bis hin zum Totalverlust. Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden. Sollte der Unterstützungsbereich bei 50 US-Dollar dauerhaft aufgegeben werden, ist auch ein vorzeitiger Verkauf zu erwägen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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