Südkorea crasht, Nikkei-Abverkauf - aber sonst ist alles bullisch..!

Der Kospi in Südkorea crasht -10%, der japanische Nikkei verliert -4% - aber sonst ist alles bullisch, oder? Mit Samsung (-13%!) und SK Hynix setzt sich in Südkorea der gestrige Abverkauf der KI-Aktien an der Wall Street nun weiter fort - und damit folgen die Aktienmärkte den Signalen der Anleihemärkte! Denn die Risikoprämien, die die großen US-Tech-Firmen (Hyperscaler) für KI-Kredite durch Anleihen bezahlen müssen, schießen immer weiter nach oben. Am Extremsten ist die Entwicklung bei Oracle, deren Prämien für eine Versicherung gegen Kreditausfälle (CDS) so hoch wie zuletzt in Finanzkrise sind. Ab morgen kommen die Zahlen der großen Tech-Firmen - und die Unsicherheit vor der morgigen Fed-Entscheidung ist groß: gibt es doch eine Anhebung der Zinsen?

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