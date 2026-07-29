Axo Metals: Umwelt-Genehmigung ebnet San Antonio den Weg zum Neustart!

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Axo Metals Corp. · Bezahlte Beziehung: Die Swiss Resource Capital AG unterhält mit Axo Metals Corp. eine entgeltliche IR-Zusammenarbeit und erhält für diesen Beitrag eine Vergütung. Ersteller: Swiss Resource Capital AG · Erstveröffentlichung: 29.07.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nur zwei Tage nach unserem letzten Update hat Axo Metals Corp. (WKN: A42784) einen der wichtigsten Meilensteine für das San-Antonio-Goldprojekt erreicht: Die mexikanische Umweltbehörde SEMARNAT hat die Umweltverträglichkeitserklärung „Manifestación de Impacto Ambiental“ (MIA) positiv beschieden. Nach Angaben des Unternehmens ist dies die primäre Umweltgenehmigung für Bau und Betrieb der Mine. Auch wenn damit der Produktionsstart noch nicht beschlossen ist, wurde ein bislang zentrales Genehmigungsrisiko deutlich reduziert.

Warum diese Genehmigung weit mehr als ein Formalakt ist

Entscheidend ist die außergewöhnlich breite Reichweite der MIA. Sie gilt nämlich für sämtliche bestehende Infrastruktur und die aktuellen Ressourcen über alle Lagerstätten von San Antonio. Damit beschränkt sich die Genehmigung weder auf eine einzelne Anlage noch auf den möglichen Startertagebau Sapuchi, sondern schafft den umweltrechtlichen Rahmen für den gesamten Brownfield-Komplex.

Quelle: Axo Metals ; Eigene Darstellung

Die Dimension wird im Zusammenhang mit dem Projektbestand sichtbar: San Antonio verfügt über 576.000 Unzen Gold in der Kategorie Angezeigt und weitere 544.000 Unzen Gold in der Kategorie Abgeleitet, hinzu kommen 1,37 Mio. beziehungsweise 1,76 Mio. Unzen Silber. Die Kategorien sind allerdings getrennt zu betrachten.

Zum Standort gehören eine bestehende Haufenlaugungs- und Carbon-in-Column-Anlage mit einer Auslegung von 4.000 Tonnen pro Tag, Brech- und Fördertechnik, Netzstrom, Wasser, Straßen, Camp und Verwaltungsgebäude. Nach der jüngsten Meldung sind zudem der frühere Tagebau Luz del Cobre, vorhandene Halden, Abraumlager, die Carbon-in-Column-Anlage und das Camp vollständig genehmigt und benötigen keine weitere Bodenänderungsfreigabe.

Diese Kombination aus MIA, Infrastruktur und Ressourcenbasis unterscheidet San Antonio deutlich von einem reinen Greenfield-Projekt.

Ein Verwaltungsschritt bleibt aber noch offen

Vor dem Beginn des Abbaus in Sapuchi, Golfo de Oro und California muss Axo den administrativen Folgeschritt zur Änderung der Bodennutzung („Cambio de Uso de Suelo“, CUS) abschließen. Der Antrag wurde nach Unternehmensangaben bereits Anfang 2026 eingereicht. Axo bezeichnet diesen Schritt als routinemäßig und erwartet die Genehmigung bis zum Jahresende.

Ausblick: Aus einer Projektoption wird eine konkrete Entwicklungsroute

Mit der MIA verschiebt sich die entscheidende Frage: Statt der grundsätzlichen Umweltgenehmigung rücken nun CUS, Wirtschaftlichkeit, Kapitalbedarf und Umsetzungszeitplan in den Vordergrund. Die bereits beauftragte und nach bisheriger Unternehmensplanung für das dritte Quartal 2026 erwartete Preliminary Economic Assessment (PEA) soll zeigen, wie die oberflächennahen Oxidressourcen, die bestehenden Anlagen und ein möglicher stufenweiser Neustart technisch und wirtschaftlich zusammenpassen.

Axo schloss im Februar 2026 eine Finanzierung mit einem Bruttoerlös von 40,25 Mio. CAD ab. Das stärkt die Basis für Bohrungen, Studien und Projektarbeiten, stellt aber keine vollständige Baufinanzierung dar und ist auch für La Huerta sowie Betriebskapital vorgesehen. Parallel sollen weitere Bohrungen die Ressourcensicherheit verbessern und zusätzliche Zonen testen. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung könnte die spätere Entwicklungsplanung ergänzen.

Für das Gesamtunternehmen ist die MIA deshalb besonders bedeutend: San Antonio entwickelt sich vom fortgeschrittenen Goldprojekt zu einem Projekt mit klarerer Genehmigungs- und Produktionsroute, während La Huerta weiterhin das Kupfer- und Entdeckungspotenzial liefert. Sollten CUS und PEA positiv ausfallen und die Finanzierung der Umsetzung gelingen, könnte Axo den Übergang vom Explorations- zum Entwicklungsunternehmen mit konkreter Produktionsperspektive beschleunigen.

Fazit: Eine zentrale Hürde ist deutlich kleiner geworden

Die MIA ist ein substanzieller Schritt zur Risikoreduzierung: Sie schafft den primären umweltrechtlichen Rahmen für Bau und Betrieb, erfasst die bestehende Infrastruktur und reicht über die aktuellen Lagerstätten. Das ist die eigentliche Dimension der jüngsten Meldung. Bestätigt die PEA die erwarteten Vorteile der vorhandenen Infrastruktur, könnte San Antonio für Axo Metals dennoch wesentlich schneller und kapitalärmer vorankommen als ein vergleichbares Projekt ohne Brownfield-Basis.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Axo Metals – MIA-Genehmigung vom 27.07.2026; San-Antonio-Projektseite; Bohr- und Arbeitsprogramm vom 23.02.2026; Finanzierung vom 19.02.2026.

Technische Grundlage: Die Ressourcenangaben stammen aus den genannten Unternehmensunterlagen und beruhen auf der veröffentlichten Mineralressourcenschätzung. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; Inferred Resources weisen eine geringere geologische Sicherheit auf. Die Kategorien werden nicht addiert.

Art des Inhalts und Methodik: Bezahlte Marketingmitteilung und werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse und keine individuelle Anlageberatung. Der Beitrag enthält kein Kursziel und keine formale Buy-/Sell-/Hold-Einstufung. Grundlage sind die genannten Unternehmensmeldungen und technischen Angaben. Eigene Bewertungsmodelle oder Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden nicht verwendet. Tatsachen, Unternehmensangaben und redaktionelle Wertungen sind getrennt.

Vergütung und Interessenkonflikt: Die Swiss Resource Capital AG unterhält mit Axo Metals Corp. eine entgeltliche IR-Zusammenarbeit und erhält für diesen Beitrag eine Vergütung. Daraus entsteht ein wesentlicher Interessenkonflikt. Der Beitrag bewertet die Projektentwicklung grundsätzlich positiv, stellt ihr jedoch technische, wirtschaftliche und finanzielle Risiken gegenüber.

Positionen: SRC und Autor halten nach eigener Angabe weder Long- noch Short-Positionen in Axo Metals und keine Netto-Position von mindestens 0,5 %. In den vergangenen zwölf Monaten bestanden keine Market-Making-, Lead-Manager- oder Investment-Banking-Rollen. Axo Metals hält keine Beteiligung von mindestens 5 % an SRC.

Wesentliche Risiken: Axo Metals ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen ohne nachgewiesene wirtschaftliche Produktion aus den beschriebenen Ressourcen. Anlagen in gering kapitalisierte Rohstoffunternehmen sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Risiken bestehen insbesondere bei CUS und weiteren Genehmigungen, Geologie, Metallurgie, Finanzierung, Verwässerung, Bau- und Betriebskosten, Projektzeitplan, Goldpreis, Währung und Stream. Die MIA, historische Infrastruktur und Unternehmensprognosen garantieren weder Baubeginn noch Produktion.

Keine Beratung / Haftung: Zwischen Leser, Autor und Herausgeberin entsteht kein Beratungsvertrag. Der Beitrag ist weder Angebot noch Aufforderung zum Wertpapierhandel. Die Informationen wurden sorgfältig aus als zuverlässig erachteten Quellen zusammengestellt; eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht übernommen. Ansprüche wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleiben unberührt; im Übrigen gilt die gesetzlich zulässige Haftungsbegrenzung. Für externe Inhalte ist der jeweilige Anbieter verantwortlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu CUS bis Jahresende, PEA, Ressourcenerweiterung, Kapitalbedarf, Neustart und Produktion beruhen auf Annahmen zum Redaktionsschluss. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Keine regelmäßige Aktualisierung geplant; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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