Talanx nach 'Buy' von Goldman charttechnisch aussichtsreich

Hinzu kämen eine starke Bilanz und Gewinnpotenzial durch Übernahmen. Dafür habe der Versicherer aktuell Kapazitäten von rund 5 Milliarden Euro. Baker verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Talanx auf der aktuellen Rangliste für Dax und MDax auf Platz 41 liege. Mit einem Zukauf oder einer Fusion könne sich das Unternehmen folglich in den Leitindex Dax bringen./bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 922 auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +3,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 29,90 Mrd..

Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +7,76 %/+37,93 % bedeutet.