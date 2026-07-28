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    AKTIE IM FOKUS

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    Talanx nach 'Buy' von Goldman charttechnisch aussichtsreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs Kaufempfehlung setzt Aktie charttechnisch in aussichtsreiche Lage
    • Kurs 115,80 Euro und obere Trendlinie bei 117
    • KGV um 10 Wachstum 6% und Übernahmekraft 5 Mrd
    AKTIE IM FOKUS - Talanx nach 'Buy' von Goldman charttechnisch aussichtsreich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für Talanx hat die Aktien am Dienstag in eine aussichtsreiche charttechnische Lage versetzt. Zwar hielt sich das Kursplus mit zuletzt 0,7 Prozent auf 115,80 Euro in Grenzen; die Papiere könnten nun aber den Ausbruch aus einem im August vergangenen Jahres begonnenen leichten Abwärtstrend versuchen. Dessen obere Trendlinie verläuft bei gut 117 Euro.

    Andrew Baker von Goldman Sachs bezeichnet die Talanx-Aktie als ein bevorzugtes Investment in einem sich abschwächenden Versicherungsmarkt. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 10 auf Basis der Schätzungen für 2027 sei nicht gerade viel angesichts eines durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstums je Aktie von sechs Prozent bis 2030.

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    Hinzu kämen eine starke Bilanz und Gewinnpotenzial durch Übernahmen. Dafür habe der Versicherer aktuell Kapazitäten von rund 5 Milliarden Euro. Baker verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Talanx auf der aktuellen Rangliste für Dax und MDax auf Platz 41 liege. Mit einem Zukauf oder einer Fusion könne sich das Unternehmen folglich in den Leitindex Dax bringen./bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

    Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 922 auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +3,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 29,90 Mrd..

    Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +7,76 %/+37,93 % bedeutet.





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