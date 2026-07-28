ANALYSE-FLASH
RBC belässt Barclays nach Zahlen auf 'Outperform'
- RBC belässt Barclays auf Outperform bei 575p
- Erträge und Vorsteuer besser als erwartet im Q2
- Höhere Kosten dämpfen Gewinn, I-Banking schwächer
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 Pence belassen. Die Erträge der britischen Großbank und das Vorsteuerergebnis seien im zweiten Quartal besser als erwartet ausgefallen, was aber teilweise kompensiert worden sei durch höher als erwartete Kosten, schrieb Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Investmentbanking-Geschäft im Vergleich zu den US-Wettbewerbern schwächer ausgefallen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:47 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Barclays Aktie
Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,29 % und einem Kurs von 5,929 auf Tradegate (28. Juli 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Barclays Aktie um -1,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Barclays bezifferte sich zuletzt auf 79,46 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,3333GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000GBP was eine Bandbreite von -15,14 %/+1,83 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
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Community Beiträge zu Barclays - 850403 - GB0031348658
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Über das ARP wird Quartal für Quartal entschieden und könnte in der Summe über 4 Mrd £ betragen. So könnte die Aktienzahl bis Jahresende auf unter 13 Mrd fallen.
Das ARP ist steuerfrei und wertsteigernd.
Die Dividende soll in 2027 für 2026 auf 2,1 Mrd £ gesteigert werden.
Für mich eine hervorragende Anlage.
Berücksichtigen muss man dass das Pfund gegen dem € bisher jedes Jahr gefallen ist.