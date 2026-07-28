JEFFERIES stuft BARCLAYS auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Analyst Jonathan Pierce verwies in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf das "etwas unübersichtliche Zahlenwerk" der britischen Großbank. So hätten zwar die Erträge im Investmentbanking die Erwartungen übertroffen, doch sei das von leicht verfehlten Erwartungen in anderen Bereichen konterkariert worden. Er verwies zudem auf zusätzliche Kosten, die im zweiten Halbjahr anfielen und in den Analystenschätzungen noch nicht berücksichtigt sein dürften./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,29 % und einem Kurs von 5,929EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Jonathan Pierce
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,9
Kursziel alt: 5,9
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jonathan Pierce
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,9
Kursziel alt: 5,9
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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