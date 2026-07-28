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    Elektronische Kriegsführung

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    Thales-Aktie hebt ab: Diese Militärtechnik sorgt jetzt für neue Fantasie

    Thales und Eviden rüsten französische Militärfahrzeuge mit widerstandsfähiger Navigation aus. Die Technik soll GPS-Störungen und Täuschungsangriffe abwehren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Thales und Eviden rüsten Fahrzeuge mit Galileo PRS
    • PRS schützt Fahrzeuge gegen Störsignale und Spoofing
    • Verringert GPS-Abhängigkeit und sichert taktische Zeit
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Elektronische Kriegsführung - Thales-Aktie hebt ab: Diese Militärtechnik sorgt jetzt für neue Fantasie
    Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - picture alliance / SULUPRESS.DE

    Thales und Eviden bauen ihre Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich aus. Die Unternehmen integrieren eine geschützte Galileo-Funktion von Thales in den militärischen Satellitennavigationsempfänger P3TS von Eviden. Das System kommt bereits bei der französischen Armee zum Einsatz.

    Die neue Technik soll die Positionsbestimmung von Militärfahrzeugen widerstandsfähiger gegen elektronische Angriffe machen. Im Fokus stehen Störsignale und sogenannte Spoofing-Angriffe. Dabei manipulieren Angreifer Navigationsdaten, um Empfänger über ihren tatsächlichen Standort zu täuschen.

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    Die Aktie von Thales stieg in Paris um mehr als 3 Prozent auf 251,40 Euro (Stand 11:17 Uhr MESZ).

    Thales

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    ISIN:FR0000121329WKN:850842
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    Schutz vor Störungen und Manipulation

    Die neue P3TS-PRS-Version soll auch unter schwierigen Einsatzbedingungen sichere und zuverlässige Positionsdaten liefern. Gleichzeitig soll sie die Abhängigkeit der französischen Streitkräfte vom US-Navigationssystem GPS verringern.

    Das System wird laut der Pressemitteilung in 2 Varianten angeboten. Eine Ausführung kombiniert die geschützten Signale des europäischen Galileo-Systems mit frei verfügbaren Galileo- und GPS-Signalen. Die zweite Variante ergänzt das System um zusätzliche Funktionen gegen Störangriffe.

    Beide Versionen verfügen über eine hochpräzise Uhr. Sie soll die Synchronisierung taktischer Funkgeräte auch dann aufrechterhalten, wenn die Verbindung zu Satellitennavigationssystemen abreißt.

    Bernard Payer, Leiter des Bereichs Mission-Critical Systems bei Eviden, erklärte: "Es ist uns eine Ehre, den Streitkräften dank der Integration der Galileo-PRS-Lösungen von Thales eine robustere Version des P3TS anbieten zu können."

    Das System ermögliche "sicherere und zuverlässigere Einsätze in risikoreichen und anspruchsvollen Umgebungen", so Payer weiter.

    Weniger Abhängigkeit von GPS

    P3TS liefert den französischen Streitkräften Positions- und Zeitdaten in Echtzeit. Die Informationen fließen unter anderem in das digitale Gefechtsinformationssystem SICS des französischen Scorpion-Programms sowie in taktische Funkgeräte ein.

    Das System soll eine verlässliche Übersicht über die operative Lage schaffen und diese innerhalb der militärischen Befehlskette verfügbar machen. Die Technologie unterstützt laut der Mitteilung auch abgesessene Soldaten sowie nicht digitalisierte Fahrzeuge. Ein wichtiges Ziel ist es, das Risiko von Eigenbeschuss zu verringern.

    Florent Chauvancy, Vice President Flight Avionics bei Thales, betonte: "Durch die Kombination des Fachwissens von Thales im Bereich ausfallsicherer Navigation mit dem bewährten Know-how von Eviden sichern wir die Einsatzfähigkeit von Bodenfahrzeugen in Umgebungen der elektronischen Kriegsführung."

    Thales sei zudem das einzige Unternehmen, das in Frankreich ein Sicherheitsmodul für Galileo PRS entwickelt habe, erklärte Chauvancy. Die Technologie sei damit ein "entscheidender Vorteil für die Streitkräfte".

    Mit der Integration der geschützten Galileo-Funktion stärken Thales und Eviden nach eigenen Angaben die strategische Unabhängigkeit Europas. Die Lösung soll schnell in Einsatzgebieten bereitgestellt werden können, in denen Stör- und Täuschungsangriffe zunehmend zur Bedrohung werden.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Thales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 251,1EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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