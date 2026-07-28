DroneShield crasht auf Acht-Monats-Tief – Anleger verzeihen die Marge nicht

Auslöser war vor allem der Ausblick auf die Profitabilität. DroneShield rechnet für das erste Halbjahr 2026 nur noch mit einer Bruttomarge von 60 Prozent, nach 65 Prozent im Vorjahr. Belastend wirken nach Angaben des Unternehmens ein ungünstigerer Produktmix zwischen eigenen Lösungen und zugekaufter Hardware von Drittanbietern, Währungseffekte und höhere Rohstoffkosten. Im zweiten Halbjahr soll sich die Marge mit neuer Hardware und steigenden Abonnementerlösen wieder auf rund 65 Prozent erholen.

DroneShield hat Anleger am Dienstag trotz neuer Aufträge und einer neuen Technologieversion enttäuscht. Die Aktie des australischen Anti-Drohnen-Spezialisten brach zeitweise um bis zu 14,3 Prozent auf 1,783 Australische Dollar ein und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit dem 24. November 2025. Zuletzt lag das Minus bei rund 13 Prozent. Im ASX 200 war DroneShield damit der schwächste Wert, obwohl der Leitindex leicht zulegte.

Operativ wächst DroneShield weiter stark. Für das erste Halbjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 125,8 Millionen Australischen Dollar, ein Plus von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2026 bleibt die Prognose bei 250 bis 270 Millionen Australischen Dollar, umgerechnet rund 153 bis 166 Millionen Euro. Das entspräche einem Wachstum von 15 bis 25 Prozent gegenüber 2025.

Zusätzlich meldete DroneShield neue Aufträge über insgesamt 23,2 Millionen Australische Dollar, umgerechnet rund 14 Millionen Euro, von Cobbs Belux. Die fahrzeugmontierbaren Systeme zur Drohnenabwehr sind für einen europäischen militärischen Endkunden bestimmt. Rund 21 Millionen Australische Dollar sollen als fest zugesagter Umsatz für 2026 verbucht werden, der Rest als künftiger Abonnementumsatz.

Parallel stellte DroneShield die dritte Generation seiner Radiofrequenz-Intelligence-Engine RfAI-3 vor. Die Technologie soll Drohnenbedrohungen nicht nur anhand bereits bekannter Sender erkennen, sondern über Breitbanderkennung auch unbekannte Emissionen erfassen. Dabei werden Funksignale mit zuvor beobachteten Drohnensignaturen verglichen. Bei unbekannten Signalen erstellt die Engine eine neue Signatur und legt sie dem Bediener mit einer Vertrauensbewertung vor. Erste Versionen sollen in der zweiten Jahreshälfte erscheinen, weitere Veröffentlichungen sind bis 2027 geplant.

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Der Kurseinbruch zeigt jedoch, dass Anleger derzeit stärker auf Margen als auf Wachstum achten. Die Aktie hat seit Jahresbeginn fast 40 Prozent verloren. Zusätzlich hatten bereits ein Governance-Streit rund um Aktienverkäufe von Führungskräften und Abgänge im Top-Management für Verunsicherung gesorgt. DroneShield liefert weiter Wachstum und Aufträge, doch der Markt verlangt jetzt Beweise, dass daraus auch wieder höhere Profitabilität wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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