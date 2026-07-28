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    Anleihe-Schock durch KI

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    Big Tech treibt die Anleihemärkte an die Grenze

    Big Tech pumpt Hunderte Milliarden in künstliche Intelligenz und finanziert den Boom zunehmend mit Anleihen. Die Risikoprämien steigen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Big Tech finanziert KI-Boom zunehmend mit Anleihen
    • Risikoprämien steigen, zehnjährige Papiere unter Druck
    • Angebot an Unternehmensanleihen stützt hohe Renditen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Anleihe-Schock durch KI - Big Tech treibt die Anleihemärkte an die Grenze
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der Investitionsboom rund um künstliche Intelligenz (KI) setzt zunehmend auch den Anleihemarkt unter Druck. Die Kurse entsprechender Unternehmensanleihen sind gefallen. Gleichzeitig stiegen die Risikoprämien. Das berichtet MarketWatch.

    Alphabet will seine Investitionen 2026 auf 195 bis 205 Milliarden US-Dollar erhöhen. Microsoft, Meta Platforms und Amazon legen in dieser Woche ihre Quartalszahlen vor. Anleger achten dabei besonders auf mögliche weitere Ausgabensteigerungen.

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    Moody’s erwartet, dass die Investitionen der großen Cloudkonzerne in KI im kommenden Jahr eine Billion US-Dollar erreichen. Für den Ausbau ihrer Rechenzentren geben die Unternehmen immer mehr Anleihen aus.

    Im ersten Halbjahr 2026 wurden in den Vereinigten Staaten Unternehmensanleihen mit hoher Bonität im Wert von mehr als 1,2 Billionen US-Dollar platziert. Rund 200 Milliarden US-Dollar davon entfielen auf die großen Cloudanbieter.

    "Wir gehen davon aus, dass die Emittenten vorsichtiger werden", sagte Lukasz Labedzki vom Franklin Templeton Institute. Der Markt müsse gleichzeitig den hohen Kapitalbedarf der Unternehmen und der Regierung der Vereinigten Staaten aufnehmen.

    Besonders stark geraten länger laufende Anleihen der Technologiekonzerne unter Druck. Zehnjährige Papiere wurden zuletzt mit einem Renditeaufschlag von rund 121 Basispunkten gegenüber Staatsanleihen gehandelt. Im breiten Markt für hochwertige Unternehmensanleihen lag der Aufschlag laut Bank of America nur bei etwa 80 Basispunkten.

    "Das Geld muss ja irgendwoher kommen", sagte Bryce Doty von Sit Fixed Income Advisors. Neue Anleihen der Cloudkonzerne könnten Kapital aus anderen Branchen abziehen und damit den gesamten Markt belasten.

    Anleger sorgen sich nicht nur um die Höhe der Investitionen. Auch die Finanzierung wird teurer. Gleichzeitig bleibt offen, wann die Ausgaben für künstliche Intelligenz ausreichende Erträge abwerfen.

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    An der Börse zeigt sich ein ähnliches Muster. Die Aktien der Unternehmen, die Milliarden in Rechenzentren investieren, stehen unter Druck. Chiphersteller, Speicherproduzenten und andere Zulieferer profitieren dagegen direkt von den Ausgaben.

    Das hohe Angebot an Unternehmensanleihen könnte auch die Renditen von Staatsanleihen hoch halten. Zehnjährige Papiere der Vereinigten Staaten rentierten zuletzt nahe 4,65 Prozent. Bei 30-jährigen Anleihen lag die Rendite über fünf Prozent.

    "Das Angebot dürfte die Renditen strukturell auf einem hohen Niveau halten", sagte Joe Boyle von Hartford Funds. Die großen Technologiekonzerne verfügten zwar über solide Einnahmequellen. Dennoch bleibe unklar, wie profitabel der Ausbau künstlicher Intelligenz langfristig wird.

    Zusätzlichen Druck erzeugt die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten von fast 39,7 Billionen US-Dollar. Regierung und Technologiekonzerne konkurrieren damit gleichzeitig um das Kapital der Anleger.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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