Aufschwung bei IT-Dienstleister Bechtle geht weiter - Prognose erhöht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,71 % und einem Kurs von 35,20 auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +19,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,49 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -5,56 %/+25,00 % bedeutet.