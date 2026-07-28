JEFFERIES stuft LVMH auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 510 Euro belassen. Der Umsatz des französischen Luxuskonzerns im zweiten Quartal habe der Markterwartung entsprochen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis im ersten Halbjahr hingegen habe positiv überrascht. Den Ausblick bezeichnete der Experte als "moderat konstruktiv"./rob/la/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 460,9EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 510
Kursziel alt: 510
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 510
Kursziel alt: 510
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