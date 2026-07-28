JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 580 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterherstellers habe weitgehend den Erwartungen entsprochen und die Margen seien dank einer strengeren Kostenkontrolle verbessert worden, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erfreulicherweise habe die Marke Dior ihr Wachstum deutlich beschleunigen können und befinde sich nun wieder im positiven Bereich und auch über dem Spartendurchschnitt. Dies sieht die Analystin als ein Zeichen dafür, dass die Verbraucher auf das überarbeitete Angebot reagierten./ck/rob/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 462,3EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 580
Kursziel alt: 580
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 580
Kursziel alt: 580
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