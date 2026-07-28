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    Hitze erreicht Deutschland - bis 39 Grad möglich

    Für Sie zusammengefasst
    • Fast ganz Deutschland über 30 Grad teils über 35
    • DWD warnt vor starker Wärmebelastung besonders Südwest
    • Nordküste und Inseln bleiben deutlich kühler als Süden
    Hitze erreicht Deutschland - bis 39 Grad möglich
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    OFFENBACH (dpa-AFX) - Die angekündigte Hitze breitet sich am Mittwoch in Deutschland aus. Fast im ganzen Land wird die 30-Grad-Marke überschritten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In einigen Regionen werden es mehr als 35 Grad.

    Das sind der Vorhersage zufolge Teile Nordrhein-Westfalens und Hessens sowie Rheinland-Pfalz und das Saarland, weite Teile Baden-Württembergs und Teile Frankens, wie DWD-Meteorologe Thorsten Kaluza sagte.

    "Insbesondere am Oberrhein sind Höchstwerte von 38 Grad möglich", erklärte der Meteorologe. Der DWD gab Warnungen vor starker Wärmebelastung für die Westhälfte und den Süden Deutschlands heraus.

    Kühler bleibt es nur ganz im Norden

    "Außen vor sind nur der äußerste Norden und Nordosten, das heißt die deutschen Nord- und Ostseeinseln, Teile Schleswig-Holsteins, Vorpommern, und der äußerste Nordosten Brandenburgs", sagte der Meteorologe.

    Tagsüber ist es vielfach heiter bis sonnig und trocken. Es folgt stellenweise eine tropische Nacht, es wird also nicht kühler als 20 Grad - insbesondere im Westen und in städtischen Regionen.

    Donnerstag heißester Tag

    Den Höhepunkt der Hitzewelle erwartet der DWD am Donnerstag, es wird in weiten Teilen Deutschlands sehr heiß - über 35 Grad. Werte bis 38 oder 39 Grad seien möglich, teilte der Wetterdienst mit.

    Weniger heiß wird es demnach im Norden, an der Nordseeküste und in Teilen Schleswig-Holsteins kann die 30-Grad-Marke unterschritten werden.

    Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland werden voraussichtlich die 35 Grad nicht erreichen, da im Tagesverlauf von Westen Wolken aufziehen, aus denen bis in den Norden teils kräftige Schauer fallen. Vor allem der Norden muss sich auf kräftigere Gewitter einstellen, die West- und Südwesthälfte auf Sturmböen.

    Hitze wird in den Süden gedrängt

    Eine Kaltfront drängt die größte Hitze am Freitag in den Süden. "Das bedeutet bei teils dichter Bewölkung in der Nordhälfte von der Küste aus nach Süden zunehmend 21 bis 29 Grad", teilte Meteorologe Kaluza mit. Im Nordosten müsse mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.

    In Baden-Württemberg und Bayern werden es dagegen noch um 33 Grad, am östlichen Donauverlauf möglicherweise bis 36 Grad. Auch im Süden sind kräftige Schauer und Gewitter möglich. Im Süden hält sich die Hitze voraussichtlich auch am Wochenende, wie der DWD vorhersagt./isa/DP/mis







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