UBS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das zweite Quartal dürften die durchschnittlichen Marktschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) zulegen, schrieb Patrick Hummel am Dienstag nach dem Bericht des Autokonzerns. Die nächste Tranche des Aktienrückkaufprogramms habe der Markt wohl schon erwartet, womöglich aber mit etwas mehr gerechnet als das angekündigte Volumen von einer Milliarde Euro in der Zeit bis zur nächsten Hauptversammlung./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,52 % und einem Kurs von 47,11EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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