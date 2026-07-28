BERNSTEIN RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Zwar seien die zentralen Kennziffern besser als erwartet gewesen, schrieb Susannah Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Studie.. Doch der höher als gedachte Umsatz sei vor allem durch den Bereich Personal Health getragen worden. Hier sehe es im 2. Halbjahr mit Blick auf die Vergleichsbasis aber schwieriger aus. Der größte Unternehmensbereich Diagnistics & Treatment habe zudem beim operativen Gewinn (Ebita) die Erwartungen klar verfehlt. Hinzu komme die schwächer als erwartete Auftragsentwicklung./rob/mf/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:42 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:42 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,31 % und einem Kurs von 21,03EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.





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