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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Michelin auf 37 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel Michelin nun auf 37 Euro angehoben
    • Einstufung Buy behalten nach soliden Quartalszahlen
    • Gewinn und Barmittel übertrafen Erwartungen
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Ziel für Michelin auf 37 Euro - 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Reifenhersteller habe solide Zahlen ausgewiesen und mit der Gewinn- und Barmittelentwicklung die Erwartungen übertroffen, schrieb Christoph Laskawi am Dienstag nach dem Quartalsbericht der Franzosen. Nach dem guten Lauf der Aktien vor dem Bericht sieht der Analyst nun etwas Risiko für Gewinnmitnahmen./rob/ajx/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:02 / CET

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    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 37 Euro




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