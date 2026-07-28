Jefferies belässt Safran auf 'Hold' - Ziel 330 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAFRAN Aktie

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 342,5 auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAFRAN Aktie um +7,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,17 %.

Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 143,07 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 367,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 410,00EUR was eine Bandbreite von -3,51 %/+19,88 % bedeutet.