ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Safran auf 'Hold' - Ziel 330 Euro
- Jefferies belässt Safran auf Hold Ziel 330
- Erstes Halbjahr bei Safran stark über Konsens
- Studie veröffentlicht 28.07.2026 ohne Zeitzonenangabe
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Triebwerkbauers sei stark verlaufen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der erhöhte Ausblick habe die Konsenschätzungen deutlich übertroffen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAFRAN Aktie
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 342,5 auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAFRAN Aktie um +7,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,17 %.
Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 143,07 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 367,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 410,00EUR was eine Bandbreite von -3,51 %/+19,88 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 330 Euro