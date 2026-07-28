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    Börsenflaute getrotzt

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    Krypto-Aktien profitieren von KI-Rotation – Bitmine und Strategy im Mittelpunkt

    Krypto-Aktien profitieren von der Umschichtung aus KI-Werten, während Miner-Aktien und der Kryptomarkt selbst deutlich nachgeben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Krypto-Aktien profitieren von Kapitalrotation aus KI
    • Bitcoin-Miner und Kryptomarkt erleiden starke Verluste
    • Bitmine und Sharplink stiegen nach Ethereum-Aufstockung
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Börsenflaute getrotzt - Krypto-Aktien profitieren von KI-Rotation – Bitmine und Strategy im Mittelpunkt
    Foto: Dall-E

    Während der breite US-Aktienmarkt zum Wochenstart unter Abgabedruck geriet, gehörten Krypto-Aktien zu den größten Gewinnern. Anleger zogen Kapital zunehmend aus Chip- und KI-Infrastrukturwerten ab und investierten stattdessen in Unternehmen mit Bezug zum Kryptosektor. Der eigentliche Kryptomarkt präsentierte sich hingegen deutlich schwächer.

    Angeführt wurde die Rallye von Bitmine, dessen Aktienkurs um 13,49 Prozent auf 17,92 US-Dollar zulegte. Auslöser war die Mitteilung, dass das Unternehmen seine Ethereum-Bestände um nahezu 10.000 ETH im aktuellen Gegenwert von 19,4 Millionen US-Dollar aufgestockt hat. Auch Sharplink, das ebenfalls auf eine Ethereum-Treasury-Strategie setzt, schloss 9,81 Prozent höher bei 6,38 US-Dollar.

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    Kräftige Kursgewinne verzeichneten zudem Strategy, dessen Aktien um 7,61 Prozent auf 98,65 US-Dollar stiegen. Das Unternehmen entschied sich bereits die fünfte Woche in Folge gegen weitere Bitcoin-Käufe und erhöhte stattdessen seine Liquiditätsreserven. Coinbase, BitGo und Figure Technology legten zwischen 4 und 8 Prozent zu.

    Auch Circle konnte sich dem positiven Trend anschließen. Die Aktie gewann 5,31 Prozent und schloss bei 65,67 US-Dollar, nachdem der Stablecoin-Anbieter die Übernahme von mehr als 1.000 Blockchain-Patenten von IBM bekanntgegeben hatte. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

    Druck auf KI-Aktien sorgt für Kapitalrotation

    Die Kursgewinne im Kryptosektor fielen zeitgleich mit einer deutlichen Schwäche bei KI- und Halbleiterwerten zusammen. Sinkende Ölpreise, fallende Renditen von US-Staatsanleihen sowie Sorgen über steigende Finanzierungskosten belasteten insbesondere Unternehmen aus dem KI-Infrastrukturbereich.

    Marktbeobachtern zufolge wächst die Unsicherheit darüber, ob zahlreiche Unternehmen ihre milliardenschweren Ausbaupläne künftig nur noch über teurere Finanzierungen oder Kapitalerhöhungen stemmen können. Gleichzeitig verschärft die zunehmende Konkurrenz chinesischer Halbleiterhersteller den Druck auf die Branche.

    Abverkauf bei Bitcoin-Minern

    Von der positiven Entwicklung im Krypto-Aktiensektor profitierten allerdings längst nicht alle Unternehmen. Vor allem Bitcoin-Miner mit wachsender Ausrichtung auf KI-Rechenzentren gehörten zu den größten Verlierern des Handelstages. Cipher Mining verlor 6,48 Prozent auf 21.65 US-Dollar, Core Scientific gab 8,84 Prozent auf 20,74 US-Dollar nach. Auch Hut 8, Terawulf, Riot Platforms, Mara Holdings und CleanSpark verzeichneten Kursverluste zwischen 3 und 6 Prozent.

    Kryptomarkt dreht ins Minus

    Während Krypto-Aktien von der Kapitalrotation profitierten, drehte der Kryptomarkt am Dienstag deutlich ins Minus. Bitcoin notierte am Dienstagmittag bei 63.407 US-Dollar und damit 2,7 Prozent im Minus. Ethereum verlor 4,2 Prozent auf 1.882 US-Dollar, während XRP um 4,68 Prozent auf 1,05 US-Dollar nachgab. Den stärksten Rückgang unter den größten Kryptowährungen verzeichnete Hyperliquid, dessen Kurs um 8,3 Prozent auf 55,19 US-Dollar fiel.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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